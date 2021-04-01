【高中改革】中國語文科DSE考卷減至兩份　作文卷比重增至佔總分45%

▲ 政府公布高中核心科目改革詳情。（資料圖片）

教育局今（4月1日）公布高中4個核心科的改良詳情，其中在中國語文科，DSE應考試卷由4份減至2份，只設卷一「閱讀能力」及卷二「寫作能力」，兩卷比重分別調整至40%及45%，餘下15%屬於校本評核，學生需進行兩次閱讀匯報。所有科目的優化措施，將於2021/22學年在中四級推行。

教育局接納課程發展議會昨日（3月31日）通過的高中核心科目優化方案，今日向學校發出通函，提出4科改革內容。於中國語文科，公開考試取消現時卷三「綜合能力」及卷四「說話能力」，只剩下卷一「閱讀能力」及卷二「寫作能力」。通函指出，公開評核有其限制，難以考核課程內所有元素，故此在日常學與教之中，教師須均衡培養學生的讀、寫、聽、說能力，適時回饋，使學生的語文能力得到全面發展。

通函指出，在精簡課程及評估後，中文科最多可釋放課時約50小時。局方期望學生通過語文學習，有效培養語文素養，為學習各門學問奠定良好的語文基礎；同時回應學校課程檢討專責小組建議，加強課程內學習中國文學和文言經典。

卷一「閱讀能力」佔DSE總分四成，主要考核考生的閱讀能力，包括理解、分析、感受、鑑賞、運用不同策略等能力。試卷分甲、乙兩部分，甲部考核指定的文言經典學習材料，佔全卷30%；乙部擷取若干課外篇章設問，文白兼備，佔全卷70%。全部試題均須作答。

卷二「寫作能力」佔DSE總分45%，較現時佔DSE總分24%大幅提升，考試時間增加到135分鐘。試卷分甲、乙兩部分，主要考核考生理解、組織、構思、表達、創作等能力。甲部考核實用文寫作，佔全卷30%；乙部命題寫作，佔全卷70%。試卷甲部設若干閱讀材料，供考生整理並加以發揮，完成一項寫作任務，設字數上限。乙部設題方式或命題，或指定情境，並提供選擇，要求考生寫作長文一篇，或短文二至三篇，字數視題目要求而定。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰