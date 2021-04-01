【旅遊新事】北京環球影城5月開幕將成全球最大　變形金剛園區+功夫熊貓園區均為全球首個【內附多圖】

▲ 北京環球影城即將於今年5月開幕。

繼迪士尼樂園後，再有國際主題樂園於神州插旗。由2015年開始興建、投放約65億美元建造的北京環球影城，即將於今年5月開幕！園內將集齊多個主題園區，並新增「變形金剛」及「功夫熊貓」園區，展現中國文化色彩。

北京環球影城將是全球第5個、亞洲第3個的環球主題樂園，位於北京市通州區，是目前全球最大的環球影城，當中包括7大主題園區、2間豪華酒店及「北京環球城市大道」。

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7個主題園區包括極受歡迎的哈利波特的魔法世界、功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、Minion（小黃人）樂園、侏羅紀世界努布拉島、荷里活（好萊塢）和未來水世界。

哈利波特的魔法世界

哈利波特園區一直都極受歡迎，北京環球影城當然少不了「霍格華茲城堡」及「哈利波特與禁忌之旅」，園區亦會重現電影中的鄧布利多辦公室、黑魔法防禦術教室、葛來分多公共休息室、有求必應屋等，還有奶油啤酒供遊客品嚐。

變形金剛基地

全球首個以「變形金剛」為主題的園區，當中有最大、最刺激的過山車「霸天虎過山車」，以及遊樂設施「變形金剛：火種源爭奪戰」，區內還有「能量晶體補充站Energon Power Station」餐廳。

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功夫熊貓蓋世之地

是環球影城首個功夫熊貓園區，設計加入大量中國文化元素。區內包括標誌景點小鎮「和平山谷」，激流項目「功夫熊貓：神龍大俠之旅」。

Minions 樂園（小黃人樂園）

這是全球最大的Minions主題園區，園區內會呈現電影中的地標景點，並有遊樂設施「神偷奶爸小黃人鬧翻天 」及「萌轉過山車」等。

侏羅紀世界努布拉島

侏羅紀世界主題園區會重現6500萬年前的侏羅紀時代，必玩遊樂設施有「飛越侏羅紀」及「奇遇迅猛龍」等。在標誌景點「飛龍居」內，遊客們可以通過互動體驗，探索隱藏祕境。還有「侏羅紀世界大冒險」，大家可乘坐全地形豪華自動系統（ ATLAS ）進入努布拉島荒野冒險。

▲ 園區內設有2間豪華酒店︰環球影城大酒店及諾金度假酒店。（影片截圖）

未來水世界

園區內將有水上爆破、槍林彈雨、水上電單車等特技表演，保證觸目驚心。

荷里活（好萊塢）

由著名導演張藝謀及史提芬史匹堡合作，讓大家體驗到驚心動魄的「電影特效製片廠體驗表演」。

住宿方面，園區內設有2間豪華酒店︰環球影城大酒店及諾金度假酒店。另增設北京環球城市大道，內有多間餐廳食肆及特色商店，打造成一站式餐飲娛樂綜合商業街。

記者︰梁靜詩