【融合教育】疑SEN同學屢將文具排在兒子枱上　港媽投訴騷擾上堂

▲ 一名港媽大呻SEN同學騷擾兒子上課，表示不知如何是好。

老師如何在課堂上照顧有特殊教育需要（SEN）學生可說是一大挑戰。近日有港媽在網上大呻，兒子班上疑有一位患有自閉症的同學，屢將文具和玩具放在兒子的桌面上，如果不從同學便會哭鬧，騷擾兒子上課，遂向網民求助問該如何處理。

疑自閉同學騷擾上課屢勸不聽

一位港媽最近在網上討論區「親子王國」發文，指就讀小一的兒子班上有一位同學，不斷將文具和玩具排在兒子的桌面上，阻礙他上課，

老師勸極都唔聽，拉開佢去另一邊坐就大叫同喊。

她續指該名同學每日上課都會重複同樣動作，慨嘆「上堂時間咁寶貴」，而兒子亦曾勸喻同學將東西拿走但不獲理會。港媽透露，同學試過上課時突然尖叫和發脾氣，嚇到其他學生，而「老師好似冇特別處理」。

家長認為融合教育缺靈活性

港媽認為現行的融合教育缺乏靈活性，學校應該先處理，有特殊學習需要同學的問題，達至不影響其他學生上課，

其實咁樣嘅話何必要勉強小朋友上主流呢，大家都辛苦。諗諗吓佢對我個仔係冇惡意嘅，我個仔都唔係好識點樣同嗰位同學相處。

帖文一出，引來大批網民回應。有人奉勸樓主包容諒解，「每校每级總有呢類同學，學校一定會處理，慢慢教返佢只是時間問題。家長同學多包容，正如佢自己都唔想，同樣如果自己仔女係咁，你希望其他人係包容還是歧視？！」、「好睇學校有冇為特殊學生提供足夠嘅資源同教材，當然同學嘅包容都重要，咁樣無論係老師，正常同學定特殊同學都冇咁辛苦。」

另外，有網民分享過往相似的經歷，建議港媽可跟兒子一同正面應對，「阿仔有遇過SEN，仲特別鍾意同我個仔玩，因為我個仔對人來者不拒同比較包容，呢啲都係成長中嘅學習。」、「其實呢個係一個好好嘅機會，教導小朋友認識世界。你亦不要太負面。」查看其他網民留言：

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最後港媽表示會諮詢社工意見。根據教育局的資料，2018/19學年全港有近5萬名確診SEN學生，在公營中、小學就讀，佔主流學生人數約7.9%。

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責任編輯：王明芳