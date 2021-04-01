【虐殺女童】繼外婆結案陳詞指即使曾打小兄妹不足以構成虐兒　亦毋須對兄妹負有管養責任

▲ 案件於高院續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（4月1日）於高等法院續審。繼外婆一方今作結案陳詞指，針對繼外婆是否曾以藤條打兩兄妹的證據並不清晰，即使她有打，程度亦不足以構成殘暴對待兒童；她亦不應因為是兩兄妹的繼外婆，和涉案單位的業主，而自動對兩兄妹負有管養責任，因為繼母本身是全職媽媽，根本毋須依賴繼外婆照顧小朋友。

代表繼外婆的大律師潘志明今作結案陳詞時指，繼外婆面對4項殘暴對待兒童罪，但她是否真的待小朋友很殘暴？潘指出，從案中證據可見，繼外婆需全職工作，逢星期一至六均需上班，她每天中午外出，至晚上約9時半才回家，而當小朋友需上學的日子，小朋友於早上7時便出門，當時繼外婆仍在睡夢中。

潘續指，涉案父親及繼母並不需依賴繼外婆照顧小朋友，因為繼母本身是全職媽媽。潘又指，繼外婆於2017年底經歷喪母之痛，之前需進出醫院探望母親，當時她的情緒低落，亦需向精神科醫生求醫，及靠藥物協助入眠。

潘又指，繼外婆沒有案底，是一個有良好品格的人。與父母二人不同的是，當小朋友有行為問題時，繼外婆會跟他們講道理，而父母之間的微信紀錄亦支持上述說法，包括繼母曾向父親指「阿媽同佢講道理」、「日日同佢講道理」，父親自辯時亦強調，繼外婆對3個小朋友一視同仁。

潘又指繼外婆亦會帶3個小朋友外出，從照片中可見3個小朋友均展現笑容。繼母亦曾於微信中向父親表示「呢個阿媽真係好到爆，仆心仆命，出錢出力，有呢個阿媽真係好有愛。」

潘指出，控方對繼外婆的指控是她曾以藤條打女童Z和小兄長X，對於X和親生孫女Y這方面的證供，潘直言兩人說法不太清晰，但潘強調他們並不一定在說謊，即使是成年人，亦可能會將自己對事件的詮釋，當作事實而說出來。潘舉例指，X在事發後的錄影會面中曾提及，自己於15天的聖誕假期期間均沒有吃喝，當中只有繼母曾給予他1杯牛奶，但現時我們知道這並非事實，而且亦不可能。

無可否認，X曾多次遭父母虐打，亦有被繼外婆打手板，但繼外婆並沒有以藤條打X，即使Y作供時曾指她見過，但亦只是Y的詮釋，事實上繼外婆從未以藤條打X。而即使繼外母確實曾以藤條打X，根據X的說法，「佢有就住力，少少痛囉，無傷痕無瘀。」辯方質疑，即使繼外婆有打X，這是否足以構成虐待？

至於有關忽略的控罪，控方指繼外婆應及早介入，但事實上是她在家的時間非常有限，她甚至只目擊過兩兄妹被打數次，父親更曾要求她不要介入，繼外婆只好在兩夫婦打小朋友的時候，示意他們停手。繼外婆更曾於父親打X的時候，伸出腳為X擋了一下，亦曾將繼母帶到廚房，阻止她繼續打Z。

潘又指，兩兄妹的確曾被父母飢餓，但繼外婆沒有參與其中，亦沒有證據指她知情。即使是Y，在事發後不久的錄影會面中亦提到，兩兄妹於15天聖誕假期間有吃飯，一個毎晚夜歸的繼外婆又怎會發現兩兄妹飢餓？潘又指，控方不斷將繼外婆與兩兄妹的祖母作比較，但事實上繼外婆亦曾阻止X於晚上繼續罰抄，她的確曾介入。

潘又指出，並非所有知道兩兄妹受虐而不介入的人均需負上刑事責任，例如繼母的友人亦知情，但她亦不會被控。潘指出，控方認為繼外婆是對兩兄妹負有管養責任的人，但辯方認為，不能因她是繼外婆、因她是涉案單位的業主，就自動成為對兩兄妹有管養責任的人。潘直言，本案針對繼外婆的案情疑點重重，因此促陪審團裁定繼外婆4項罪名不成立。

控辯雙方已完成結案陳詞，法官將案件押後至下周三（7日），以總結案情和引導陪審團。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝