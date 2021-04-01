【課程改革】教育局公布高中4核心科優化措施　維持新學年中四起推行

▲ （經濟日報資料圖片）

教育局今日（1日）公布，接納課程發展議會與考評局公開考試委員會通過的高中4個核心科目優化方案，有關公布措施將於2021/22學年於中四級推行。局方表示，當優化措施落實後，4個核心科目的課時將不超過總課時一半。

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教育局向全港中學發出通函，提到現時不少學校的高中四個核心科目已佔去逾半或更多課時，優化方案可騰出課時、減少考試壓力和增加高中課程彈性，讓學校配合校情及學生需要，靈活運用釋放出來的空間，提供更多元化的學習經歴，照顧學生的不同興趣、能力和抱負，培育他們的全人發展及多元才華。

教育局發言人又表示，十分感謝並接納課程發展議會與考評局公開考試委員會通過的優化方案，又感謝學界在是次優化高中四個核心科目過程中，積極回應和配合，以學生學習利益為大前提，整體考量高中課程的安排，以預備2021／22學年在中四級推行優化措施，讓學生盡早受惠。



發言人又說，局方會持續與學界和各持份者，包括大學、考評局等保持密切溝通，並會提供不同方面的支援，包括為教師提供專業發展課程、學與教資源等，確保優化措施順利推行。

另外，教育局表示認同課程發展議會和考評局的建議，決定下學年起，中四級開始停止開設組合科學和綜合科學科，以騰出空間讓學校同步作出優化課程安排，並會與現時仍開辦這些科目的學校保持溝通聯繫。

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責任編輯：黃悅晴