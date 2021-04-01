【明星創業】麥明詩傳緋聞男友轉行賣點心　盛勁為收銀洗碗：人生要嘗試不同的事

▲ 盛勁為投資6位數開點心店。

去年底在TVB舉行《衝上雲宵大選》，不少因疫情而失去飛行工作的機師及空姐參賽，最終冠軍由混血兒麥大力奪得，亞軍則是曾與「十優港姐」麥明詩傳緋聞的盛勁為。盛勁為外表斯文靚仔，曾是港龍航空的副機師。

十優港姐｜麥明詩盛勁為郊外野餐疑戀情曝光 期待等睇舊愛林作打擂台

▲ 盛勁為在元朗圍村開店。（Instagram圖片）

盛勁為開點心店

競選結束後，盛勁為除在娛樂圈工作外，最近亦在元朗圍村開設點心店「盛坊點心」。點心店地處僻靜，也專為區內老人而設，全因他曾在當區生活過一段時間，深明附近沒有其他競爭對手，可以放心做生意，亦覺得在疫情下不想區內老人出遠門飲茶，故選址在此。

盛勁為與友人投資6位數合資開店，但就絕非只做老闆，除了負責公關、市場及宣傳方面的工作外，平日店內的大小事務，包括做樓面侍應、打雜、收銀，甚至洗碗的工作都會幫忙，絕對是一腳踢的好老闆。他又指：「人生就是要嘗試不同的事。」

十優港姐｜麥明詩盛勁為郊外野餐疑戀情曝光 期待等睇舊愛林作打擂台

▲ 盛勁為去年在《衝上雲宵大選》中奪亞軍。（Instagram圖片）

成麥明詩緋聞男友

至於現時生意情況，他就指未有回本，但每個月都有少少利潤，所以要繼續努力守住盤生意。

盛勁為現年30歲，在港龍當副機師4年，月薪高達逾6位數，可說是筍盤一名。

去年他初次亮相公眾面前，曾上節目《#後生仔傾下偈》，當時就被大爆與麥明詩關係要好，令他當堂面紅。而他也憑俊俏的面孔引起網民關注，也成為麥明詩的緋聞男友。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【衝上雲霄】麥大力將演出《衝上雲霄》短劇 盛勁為得獎多謝麥明詩

之後，他又曾接受《東張西望》的訪問，當時他就已指為了生計，與人開點心店，雖然曾為副機師，但他絕對不離地，有生意就先做。

其後他參加TVB《衝上雲霄大賽》，並以大熱姿態成為三甲，並跟TVB簽約，慢慢投入娛樂圈的工作。

同場加映：龔嘉欣專訪