【黑之呼吸】江𤒹生中空上陣拍MV　AK常被誤解黑面解釋原因

▲ 江𤒹生（AK）推出單曲。

繼姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）先後公開全新作品、以及MIRROR總動員推出新歌《WARRIOR》後，成員江𤒹生（AK）接力推出今年首支單曲《黑之呼吸》，AK希望藉著歌曲，提醒聽眾勿忘初衷、誠實做我。

AK說：「這個世界有好多不同聲音，干擾你真實想法；我覺得只要不影響其他人，盡量都要保持內心最純真想法，因為這個才是真正的你。」

自言與「黑」有緣的AK，除了因為皮膚黝黑，也經常被冠上「黑面」之名：「我不笑時樣子比較惡，好容易被人誤解，但只要知道自己做甚麼就足夠。」

▲ MV中騷肌。

他也透露入行後曾接收過不少意見，如何從中學會平衡、不要盲從，也是一門學問：「例如花姐會叫我不要唱歌去拍劇，我覺得要自行過濾，想清楚那方面最想做、最適合自己，即使有可能會做錯決定，但死在自己手上都無悔，哈哈。」

為配合歌曲設定，《黑之呼吸》MV主打黑白風格，令AK直呼新鮮，同時他更為《黑》獻出了第一次！向來守身如玉的他，首度在鏡頭前中空上陣，大晒健身有成的子彈腹肌，不過他卻笑言緊張：「我真的第一次露那麼多肉，所以好難忘！」

▲ 徐浩、ONE PROMISE結他手天衡及鼓手一丁，組成四人樂隊進行拍攝。

AK率領「黑之班底」，包括音樂才子徐浩（Terry）、樂隊ONE PROMISE結他手天衡及鼓手一丁，組成期間限定的四人樂隊進行拍攝。

提到新歌陣容，AK透露源於去年一次合作：「去年同ONE PROMISE翻唱幾首歌，跟天衡熟了，他知道我想嘗試band sound，主動提出幫我寫歌；監製Terry覺得我也適合，所以促成合作。」同時邀請鼓手一丁合流錄製真樂器，給《黑之呼吸》錦上添花。