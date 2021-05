【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms）  「Also」以外三個表示「而且」的詞彙

相信每位小學生都懂得用Also這個副詞(Adverb)來表示「而且」的意思,但其實除了Also以外,還有多個英文詞彙可以表達相近的意思,若學生能掌握,定能測考中奪取佳績!

1. Moreover

Moreover是副詞(Adverb),有「而且」、「再者」、「此外」的意思,可放在句子的開首或句中,例句如下:

The novel was badly written. Moreover, the design of its cover looks awful. 這本小説寫得很差,而且封面設計糟糕。

2. Besides

Besides可作副詞(Adverb)用,解作「而且」、「除......之外」,可放在句子的開首或句中,例句如下:

The bag is too expensive. Besides, I don't like its colour. 這個袋子太貴了。而且,我不喜歡它的顔色。

3. Furthermore

Furthermore是個副詞(Adverb),有「而且」、「此外」的意思,可用在句子的開首或者句中,例句如下:

The flat is big. Furthermore, its location is good. 這個單位很大。此外,它的地理位置也十分優越。

