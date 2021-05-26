【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms）  「Also」以外三個表示「而且」的詞彙

相信每位小學生都懂得用Also這個副詞（Adverb）來表示「而且」的意思，但其實除了Also以外，還有多個英文詞彙可以表達相近的意思，若學生能掌握，定能測考中奪取佳績！

1. Moreover

Moreover是副詞（Adverb），有「而且」、「再者」、「此外」的意思，可放在句子的開首或句中，例句如下：

The novel was badly written. Moreover, the design of its cover looks awful. 這本小説寫得很差，而且封面設計糟糕。

2. Besides

Besides可作副詞（Adverb）用，解作「而且」、「除......之外」，可放在句子的開首或句中，例句如下：

The bag is too expensive. Besides, I don't like its colour. 這個袋子太貴了。而且，我不喜歡它的顔色。

3. Furthermore

Furthermore是個副詞（Adverb），有「而且」、「此外」的意思，可用在句子的開首或者句中，例句如下：

The flat is big. Furthermore, its location is good. 這個單位很大。此外，它的地理位置也十分優越。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD