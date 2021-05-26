  • 31°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 18:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms）  「Also」以外三個表示「而且」的詞彙

英文科 18:05 2021/05/26

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

相信每位小學生都懂得用Also這個副詞（Adverb）來表示「而且」的意思，但其實除了Also以外，還有多個英文詞彙可以表達相近的意思，若學生能掌握，定能測考中奪取佳績！

1. Moreover 

Moreover是副詞（Adverb），有「而且」、「再者」、「此外」的意思，可放在句子的開首或句中，例句如下：

The novel was badly written. Moreover, the design of its cover looks awful. 

這本小説寫得很差，而且封面設計糟糕。

2. Besides

Besides可作副詞（Adverb）用，解作「而且」、「除......之外」，可放在句子的開首或句中，例句如下：

The bag is too expensive. Besides, I don't like its colour. 

這個袋子太貴了。而且，我不喜歡它的顔色。

3. Furthermore 

Furthermore是個副詞（Adverb），有「而且」、「此外」的意思，可用在句子的開首或者句中，例句如下：

The flat is big. Furthermore, its location is good. 

這個單位很大。此外，它的地理位置也十分優越。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

英文科 小學

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩