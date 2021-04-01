【認罪候判】涉掌摑小五男生致耳膜受損　補習男導師認罪候判官指「郁手都唔啱」

▲ 案件在九龍城法院審理。（資料圖片）

補習中心中年男導師疑因班內1名小五男生不停說話，又不聽從警告而掌摑對方，令他耳膜受損，同時揭發男導師之前疑遭學生「整蠱」而以功課簿打男生面部，事後被控2項對所看管兒童襲擊罪。被告原否認其中1罪受審，惟今（1日）於九龍城裁判法院開審前認罪。裁判官指相信事主「難教」，但勸勉被告「你作為老師，郁手都係唔啱嘅」，考慮到被告認罪及願賠償醫藥費，先索取社會服務令報告，准被告保釋至4月29日判刑。

49歲被告李航，被控於2018年9月3日至2019年10月29日期間某天，以及於2019年10月30日，於油麻地興華中心內某補習中心，分別2次對男童X負有看管或照顧責任而故意襲擊X。

被告原先已承認其中一罪，並否認另外一罪原定今日開審。惟裁判官指被告承認了較嚴重的一項控罪，提醒辯方律師被告的刑期會同期執行，亦不希望男童因上庭作供而受到壓力。辯方律師與被告商討後，表示被告會改為認罪。

被告今承認的案情指，被告上課期間覺得X行為欠佳，於是摑了X一下。X及後告訴母親感到耳鳴，其母向被告發訊息查問，被告承認打了X。X右耳膜事後證實有破損，覆診後完全康復。

X落口供時透露，之前補習期間，X與1名女學生坐在被告後面，女生擲功課簿「整蠱」被告，被告則以功課簿打他們面部，女生的家長事後不追究。

被告其後被捕，警誡下表示第2次襲擊事件中，有學生投訴X不停說話，他警告X無效，故打X面部一下作懲戒，但X避開，才誤中其耳朵。

辯方今求情時指，被告任教時獲得家長不少正面評價，證明被告為一名負責任及認真的老師；本案是單一事件，事主亦沒有受到永久性損害。代表律師續指，被告妻子患癌及紅斑狼瘡，需要覆診，建議判被告社會服務令，被告另願意向事主作出賠償。

裁判官指相信事主「難教」，亦相信被告是好老師，但勸勉被告「你作為老師，郁手都係唔啱嘅」。裁判官考慮到被告認罪及願意賠償醫藥費近3,000元，先為被告索取社會服務令報告，並押後案件至4月29日判刑，期間被告准保釋候判。

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記者：林欣樂