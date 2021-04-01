【復必泰疫苗】生產商周五輸港30萬劑BioNTech　政府4月5日恢復接種復必泰【附接種安排】

▲ 政府公布最新疫苗接種計劃，4月5日起恢復接種復必泰疫苗。

政府今（4月1日）公布疫苗接種計劃最新安排，公務員事務局局長聶德權稱，將於4月5日，恢復向市民接種復必泰疫苗。疫苗供應商今日向衞生署交中期報告，指疫苗沒有品質安全問題。政府不會使用封蓋出現瑕疵的相關批次，而是向市民接種新一批抵港疫苗。

聶德權稱，基於復必泰疫苗沒有安全問題，而30萬劑疫苗於明日（2日）抵港；所以決定下周一恢復接種BioNTech，已預約於4月5日之後接種的市民，可按照原定日期及時間，到所選疫苗接種中心打針，毋須另行預約。

至於由3月24日至4月4日，這12日已預約、但未能接種復必泰的受影響人士，約有18.3萬人。當中3萬人是預約接種第二劑，需要盡快接種，政府會預留4月5日至10日，共6天予受影響人士預約接種疫苗。至於已預約、但未接種第一針的受影響市民，政府會於4月2日起，經電話SMS通知有關重新預約詳情。另外政府又會開放灣仔新伊館及何文田兩個社區疫苗接種中心，供市民預約。

在恢復接種BioNTech初期，聶德權預計市民反應或較踴躍，可能因為預約時段「僧多粥少」，需延至稍後時間才能接種疫苗。他呼籲要接種第二劑疫苗的市民，要盡量依照政府預留的時段前往接種疫苗，否則或前功盡廢。

復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次封蓋出現瑕疵，港府於3月24日宣布，基於謹慎考慮，暫停接種復必泰疫苗。

即睇注射疫苗後，或出現的副作用：

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記者：吳卓峰