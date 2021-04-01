【捐髮助人】暖心10歲田徑小選手不介意被誤當女生　留2年長髮全捐助癌友：還想再捐！

▲ 暖心田徑小選手不介意被當女生，留2年長髮全捐助癌友。

善心無分年齡，台灣一名小學四年級的男學生為了幫助更多癌症病人，決定留長頭髮2年，然後捐出。雖然經常被誤會是女生，但他不介意，更希望將來可以再留長再捐多次，善心滿滿。

▲ 髮型師特別算好頭髮每束都達「30公分以上」，再幫敏睿弟弟綁起來，希望不要浪費弟弟的愛心！

台灣癌症基金會於Facebook分享，10歲的敏睿見到姐姐捐髮後，也想幫助更多人，於是在2年前主動開始留長髮。敏睿是學校田徑隊選手，留長髮後，訓練時他必須戴上髮箍、紮起馬尾才能練習跑步，但他並不會覺得麻煩，反而用開朗的心情看待因留長髮而發生的每件事。

媽媽表示，敏睿剛開始留長髮時，出去餐廳吃飯都很常被叫「妹妹，來這邊」，起初敏睿會覺得怪怪的，但後來「放棄掙扎」，不介意被人誤會。有時去廁所都會被誤會，還有其他男生懷疑自己走錯廁所。

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剪髮當日，髮型師特別計好每束頭髮都達「30cm以上」，再幫敏睿綁起，希望不要浪費弟弟的愛心。

敏睿表示，本來想捐完這一次就算了，但剪掉頭髮後，還是有種感動的感覺，所以想再留長、再捐一次！希望用自己小小的力量，幫助更多癌友走出生命中的黑暗。

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責任編輯：羅嘉欣