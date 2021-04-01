【商場優惠】明日至本月11日內尋復活蛋換取代幣　有機會賺10萬元K11 MUSEA消費額

▲ 明日至本月11日內尋復活蛋換取代幣，有機會賺10萬元K11 MUSEA消費額。（商場提供）

清明復活節一連五天長假期即將展開，尖沙咀K11 MUSEA今（1日）將在明日至本月11日，推出10萬K Dollar遊戲獎賞活動，消毒智能機械人亦會為參加者提供尋覓復活蛋蹤的貼士。

K11 MUSEA 推出的10萬K Dollar 遊戲獎賞活動，由遊戲「擲彩虹」演變而成，顧客只要成功領取代幣，便可在MUSE EDITION入口處參加「擲K Dollar遊戲」。每一枚代幣均有一次參與機會，可賺取高達10萬K Dollar消費獎賞，相等於港幣10萬元現金額。透過以下步驟就可以領取代幣：

步驟一：在 K11 MUSEA館內尋獲5隻復活蛋、掃描QR碼，並消費滿指定金額，便能獲得一枚或以上代幣。

步驟二：在K11 HK App應用程式點擊「Where’s Leonardo？」小遊戲，找出11位智能機械人，即能獲得KLUB積分及尋覓復活蛋蹤影的神秘錦囊；同時額外獲得一枚代幣。

▲ 「Where’s Leonardo？」小遊戲，找出11位智能機械人。（商場提供）

步驟三：於K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden與藝術家設計的巨型復活蛋拍照，獲取額外一枚代幣。

另外，智能機械人將在復活節期間換上復活兔及雞仔造型，歡迎大小朋友前來打卡。K11 MUSEA早前邀請了公眾為這2款復活節造型的智能機械人改名，有興趣知道詳情的朋友 可到商場內了解。

▲ 智能機械人將在復活節期間換上復活兔及雞仔造型。（商場提供）

另外，K11 MUSEA邀請了本地三大藝術團隊── Graphic Airlines、林雅儀（Zoie Lam）與杜波淇（toballki），於Bohemian Garden展示一系列巨型復活蛋。大眾前來與復活蛋拍照並分享至社交媒體，K11 MUSEA便會捐出20元予願望成真基金，於節日期間分享愛並回饋社會。

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責任編輯：陳麗娜