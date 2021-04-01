【抗癌女優】前AV女優25歲患卵巢癌切子宮保命　麻美由真學英文音樂自我增值

▲ 前AV女優麻美由真日前受訪，講述患上卵巢癌的經歷。

前日本AV女優麻美由真在2013年確診卵巢癌，需要引退進行治療，日前她受訪憶述發現患癌的經過，提到當初因工作忽視病情。而在抗癌期間，她又思考人生，發展學習外語和音樂，積極發掘新的發展路向。

▲ 前日本AV女優麻美由真。（圖片來源：麻美由真Twitter）

去年底，YouTube頻道「街録ch-あなたの人生、教えてください-」公開了一段麻美由真的受訪影片，由她親自憶述病發經過。

麻美由真本身是「惠比壽麝香葡萄」（由AV女優、寫真偶像及舞者等合組而成的偶像團隊）的第一期畢業生。她知道組合即將解散，為了準備2013年畢業公演，自己工作正忙碌，雖然隱約感到身體發生變化，但卻沒有正視。

▲ 麻美由真（左4）帶病演出「惠比壽麝香葡萄」的畢業公演。（圖片來源：Twitter@mdk_jasmine）

一直到肚子腫脹起來，仿如懷孕般，她才趕往求診，最終發現卵巢有腫瘤，可能患癌。得悉病情後，她相當震驚，既不知會否影響工作及日後生育計劃，也擔心會有生命危險。事後她回想：

如果當時能放下工作，抽空求診，或許就不會到這個地步。

而即使身體抱恙，麻美由真依然沒有缺席2013年4月「惠比壽麝香葡萄」的畢業公演，並在該年6月才公開自己患上卵巢癌，不得不緊急做手術，開刀切除子宮及卵巢並接受化療。

然而，癌細胞卻迅速擴散至直腸，治療副作用令她持續掉髮及嘔吐不止，足足輕了8公斤，令她陷入絕望，一度認為生命已在倒數，但內心仍憧憬婚姻。

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其後隨著身體狀況有所好轉，麻美由真也在翌年推出自傳，講述拍AV經歷及抗癌過程。她表示，自己曾猶豫過不想公開病情，怕別人會認為她是因職業而罹癌，繼而對患同一種病的人存有偏見。

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今年3月底剛過34歲生日的麻美由真，在提及今後發展時，指自己在疫情期間考獲調理師牌照，而目前她有營運個人YouTube頻道，邀請嘉賓講解一些醫健問題。同時她在抗癌期間，亦有認真思考人生，曾飛往洛杉磯學習音樂和英文，回國後出版唱片，並到處演講分享自身經歷。

卵巢癌病徵不明顯 與經期前後痛症相似

卵巢癌在本港10大女性常見癌症中排第6位，不少患者因病徵不明顯而難以及時求醫，令治療延遲。臨床腫瘤科專科醫生施俊健指出，本港卵巢癌患者以中年女士為主，但近年亦有年輕化趨勢，平均發病年齡為52歲。

其主要病徵包括：

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施俊健建議，若以上病徵在病人身上持續多個星期就應該馬上求醫，又建議女士應做定期婦科檢查。他指出，卵巢本身位於盆腔深處，發病時沒有明顯病徵，而相關病徵亦與消化系統問題相似，甚至是經期前後也會有這些痛症，故難以令人意識到自己患病。

以下是引發卵巢癌的高危因素：

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責任編輯：羅嘉欣