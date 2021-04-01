【皇都戲院】新世界辦皇都保育導賞活動設多個打卡位　入場人士須事前登記接受篩選【附圖輯】

▲ 皇都戲院舉辦為期1個月體驗活動。(曾耀輝攝)

屹立北角68年的皇都戲院，去年由發展商新世界發展投得業權，並宣布會進行保育計劃保留及復修該幢一級歷史建築，包括天台俗稱「飛拱」的架建築。新世界旗下的非牟利機構Culture for Tomorrow於復修動工前，特別舉辦名為《尋找你我他的皇都》的代入式歷史體驗活動，讓公眾親歷皇都的璀璨歲月。

新世界發展有限公司文物項目主管楊穎賢指，集團聘請了國際及本地精英建築保育團隊，制訂全面保育及發展兼備的方案，期間亦會繼續搜羅與皇都有關的文物，至於長遠會如何保育，則留待團隊完成全部整體結構勘探再作決定。

整個導賞活動會第一身體驗之旅，參加者踏入皇都戲院商場的一刻，便仿如置身50年代皇都戲院的華麗舞台，會從售票處接過一張舊式戲票，之後便可遊歷皇都的前世今生，由璇宮戲院、「小上海」到皇都戲院,由國際級表演到中西首輪電影的歷史片段。集團於3年前開始搜集與皇都相關的舊物，是次活動將展出當中逾百件收藏，包括50年代用簡介上演電影的戲橋、戲院員工制服、英皇道電車站明信片、舊北角鳥瞰圖、電影海報李小龍遺作《死亡遊戲》等。



活動上亦增設多個「打卡位」，包括於皇都商場外牆充滿懷舊風格的「全院滿座」的海報，又邀得年青書法家在商場內鐵閘上即席揮毫，另有資深音樂人黃志宗分享對於皇都商場內「偉倫唱片」的回憶，親訂見證香港音樂潮流更替的歌曲清單。

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新世界發展行政總裁、Culture for Tomorrow創辦人鄭志剛表示：「皇都好戲尚未完場，希望透過今次活動，讓大家第一身親歷皇都輝煌傳奇」。

由於疫情關係，活動屬私人性質，屬Culture for Tomorrow會員的人士有機會參加，由即日起至4月底可到有關網站登記，機構會揀選合適人士入場參觀，條件包括要對歷史文化、文物有多大程度重視等。展覽時間為每日早上10時至晚上8時，每個導賞團可容納10人，每小時會有3個導賞團，而無法入場市民可於4月中起透過網上虛擬導賞進行參觀。

▲ 新世界發展行政總裁、Culture for Tomorrow創辦人鄭志剛表示：「皇都好戲尚未完場。我們希望透過今次活動，讓大家第一身親歷皇都輝煌傳奇。

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記者：蘇文軒