【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms）  「Happy」以外表示 「開心」的形容詞

寫作時,學生常會用Happy來表達「開心」的意思,懂得用這個形容詞(Adjective)固然是好,但在同一篇文章用太多次,難免會令人感覺文氣累贅,影響閲卷員的印象。本文介紹三個Happy的同義詞(Synonyms),助同學們在測考中取得佳績!

1. Delighted

Delighted 是形容詞(Adjective),解作「使人高興」、「使人愉快」。Delighted 後可以加with, to, by 等不同介詞(Prepositions),表示不同意思,例句如下:

He is delighted to tell us about his graduation.

他很高興跟我們分享他畢業一事。

She is delighted by the news.

這則消息使她感到高興。