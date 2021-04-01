【復必泰疫苗】陳漢儀：低溫環境影響藥瓶塞密封性　新一批疫苗由不同包裝廠負責確保不會滲漏

▲ 衞生署署長陳漢儀。（資料圖片）

政府今（4月1日）公布疫苗接種計劃最新安排，衞生署署長陳漢儀指，今日收到復星實業有限公司針對疫苗包裝有瑕疵的中期報告，指原因封裝低溫環境產生，藥瓶塞有鬆動，影響藥瓶密封性，藥廠從包裝廠房取得涉事批次疫苗的樣本，發現存有滲漏問題，惟其他批次找不到相同情況。

復星實業表明涉事兩批疫苗沒有證據顯示有安全風險，成效亦不受影響，故已接種市民不用擔心，兩批疫苗須等待藥廠有完整報告後才會繼續使用。她續指，而新一批明天到港的「復必泰」疫苗，由不同的包裝工廠負責，而藥廠亦已檢查1萬瓶的疫苗，確保不會滲漏。

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復星/德國BioNTech「復必泰」疫苗早前因批次出現瑕疵，港府於3月24日宣布，暫停接種復必泰疫苗。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜