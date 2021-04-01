【殘忍獵人】殘殺60歲鱷魚116種動物慘死　女獵人打卡炫耀︰這是我的新銀包

▲ 美國一名女人在非洲獵殺了一隻60歲老巨鱷，炫耀牠是新銀包。

近年動物權益及保育愈來愈受大眾關注，可是美國卻有一名女獵人反其道而行殘殺動物，在網上展示打獵野生動物的戰利品。她近日更炫耀在非洲殺死一隻60歲長達約4.5米的鱷魚，笑說牠是自己的新銀包。她的態度及言論引起很多人不滿，發起禁制她的Instagram行動。

獵射殺多達116種動物

綜合外媒報道，美國33歲 Larysa Switlyk是女主持和演員，她熱愛打獵活動，據悉她已打獵射殺多達116種動物，包括花豹、河馬、山羊、羚羊、梅花鹿、公牛、狐狸、孔雀等動物，並經常將「戰利品」圖文發佈於Instagram。

於2月，Larysa 分享在非洲尼羅河獵殺了一隻60歲鱷魚，她興奮地叫網民猜猜牠又多長，之後她開估那鱷魚長達約15英尺（約4.57米），表示自己都震驚好一陣子，她開心︰「我正在購買新銀包！」炫耀要把這條巨鱷做成皮製品。

▲ Larysa 在尼羅河獵殺一隻60歲鱷魚。（IG圖片）

辯稱保護非洲當地人

Larysa一直被很多人，包括動物權益組織批評，可是她認為打獵的行為很高尚，表示獵殺60歲的巨鱷是造福當地人。她指當地非洲人依靠河流謀生，由於鱷魚是機會主義的掠食者，而當地人易遭受鱷魚的襲擊。

我是保護非洲當地人，包括男人婦孺，男人會釣魚養家糊口，婦女又經常過河做家務、孩子河中沐浴玩耍。我聽到的一些故事和動物襲擊的照片令人心碎！

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惹起動物人士不滿

她的態度及言論一直引起很多人不滿。除了獵殺鱷魚外，之前她在蘇格蘭旅行時射殺當地的山羊、鹿和綿羊等。英國網球名將Andy Murray的媽媽也發文斥責：「可恥！這是隻山羊，牠原本是住在蘇格蘭一個美麗的島嶼上。請停止！」

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Larysa依然故我，她預告非洲部分地區開放狩獵，正在預訂今年、2022和2023年的非洲野生動物園之旅。

自2018年開始打獵，目前Larysa已殺死116種不同動物，有動物權利團體斥責她為自己享樂而殘殺動物，而且年老的鱷魚被殺害會破壞當地生態平衡，反而對當地居民不利。

有網民亦發起網上聯署活動，禁止Larysa在Instagram發佈及鼓吹獵殺動物的行徑及照片，截至今日（1日），超過20,000個簽名。

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責任編輯：王明芳