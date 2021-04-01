【恐怖邪教】南韓教會變洗腦「寄宿學校」　教主迫女童做性奴贖罪20歲結婚生仔

▲ 南韓邪教教主將教會變「寄宿學校」，迫女童做性奴贖罪。

去年新冠肺炎疫情爆發，南韓新天地教會群聚感染，導致疫情一發不可收拾，亦令當地「邪教」受到關注。早前南韓有電視台節目訪問一個「邪教」的多名受害人，揭露教主將教會變「寄宿學校」，更以贖罪為名迫女童做性奴，20歲結婚及生仔，還有向信徒苛索金錢、要他們做免費勞工等惡行。

拍下性侵過程 被配婚迫生仔

綜合南韓傳媒報道，南韓SBS電視台節目《我想知道真相》（그것이 알고싶다）報道，位於京畿道安山市的「Y教會」早年哄騙家長指，教會可為家庭托兒，而且教會內有在首爾大學畢業的老師可教授孩子，不少家長被教會的外觀及宣傳吸引，把他們的子女送到教會成為「寄宿學生」。

其中3名受害女子在節目中受訪指出，教主吳牧師以贖罪為名，強迫女童及女信徒成為「靈脈」，實則對她們進行性侵，如同性奴般，而且過程全被錄影下來。直至她們20歲，吳牧師的妻子便為她們配婚，與指定的男子結婚，並要求她們在3年內生孩子。

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8歲女遭性侵 做童工賺錢

其中一名受害人稱，她在8歲時被吳牧師性侵，另一名受害人則在13歲時被吳牧師所騙。受害人怒斥，吳牧師是披著信仰外衣的野狼。

此外，一名2孩媽媽透露，其大女也是受害者，在7年前就讀高三時離家出走，後來小女兒曾遇到姊姊，可是當時未到30歲的姊姊看來很蒼老，才知道她20歲時被教會配婚，這些年來已結婚兩次，更生了3個子女。

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除了遭到性侵外，女童又成為教會的免費勞工，她們被安排打工做童工，甚至被迫休學。Y教會在安山開設補習班、自修室等，由信徒擔任補習老師，打著教育的旗號，背地裡卻做盡傷害孩子的事情。

挪用教徒金錢買豪宅名車

Y教會不斷金錢壓榨信徒，有受害人透露信徒入教會需繳付高額會費，如不繳付便遭公審及圍毆作懲罰。而吳牧師將信徒的部分奉獻用作教會開支，其他則據為己有，不但購買豪宅、名車、珠寶等，而且穿金帶銀。

經電視台節目報道後，當局展開調查並起訴相關人士，案件引起社會關注。不過，吳牧師的代表律師則指，吳牧師身體虛弱，不可能虐待信徒。

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責任編輯：王明芳