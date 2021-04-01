  • 28°C
香港時間 : 2021401日 (週四) 17:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖邪教】南韓教會變洗腦「寄宿學校」　教主迫女童做性奴贖罪20歲結婚生仔

親子 15:47 2021/04/01

分享：

熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

南韓邪教教主將教會變「寄宿學校」，迫女童做性奴贖罪。

去年新冠肺炎疫情爆發，南韓新天地教會群聚感染，導致疫情一發不可收拾，亦令當地「邪教」受到關注。早前南韓有電視台節目訪問一個「邪教」的多名受害人，揭露教主將教會變「寄宿學校」，更以贖罪為名迫女童做性奴，20歲結婚及生仔，還有向信徒苛索金錢、要他們做免費勞工等惡行。

拍下性侵過程 被配婚迫生仔

綜合南韓傳媒報道，南韓SBS電視台節目《我想知道真相》（그것이 알고싶다）報道，位於京畿道安山市的「Y教會」早年哄騙家長指，教會可為家庭托兒，而且教會內有在首爾大學畢業的老師可教授孩子，不少家長被教會的外觀及宣傳吸引，把他們的子女送到教會成為「寄宿學生」。

其中3名受害女子在節目中受訪指出，教主吳牧師以贖罪為名，強迫女童及女信徒成為「靈脈」，實則對她們進行性侵，如同性奴般，而且過程全被錄影下來。直至她們20歲，吳牧師的妻子便為她們配婚，與指定的男子結婚，並要求她們在3年內生孩子。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

8歲女遭性侵 做童工賺錢 

其中一名受害人稱，她在8歲時被吳牧師性侵，另一名受害人則在13歲時被吳牧師所騙。受害人怒斥，吳牧師是披著信仰外衣的野狼。

此外，一名2孩媽媽透露，其大女也是受害者，在7年前就讀高三時離家出走，後來小女兒曾遇到姊姊，可是當時未到30歲的姊姊看來很蒼老，才知道她20歲時被教會配婚，這些年來已結婚兩次，更生了3個子女。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

除了遭到性侵外，女童又成為教會的免費勞工，她們被安排打工做童工，甚至被迫休學。Y教會在安山開設補習班、自修室等，由信徒擔任補習老師，打著教育的旗號，背地裡卻做盡傷害孩子的事情。

挪用教徒金錢買豪宅名車

Y教會不斷金錢壓榨信徒，有受害人透露信徒入教會需繳付高額會費，如不繳付便遭公審及圍毆作懲罰。而吳牧師將信徒的部分奉獻用作教會開支，其他則據為己有，不但購買豪宅、名車、珠寶等，而且穿金帶銀。

經電視台節目報道後，當局展開調查並起訴相關人士，案件引起社會關注。不過，吳牧師的代表律師則指，吳牧師身體虛弱，不可能虐待信徒。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【恐怖邪教】新天地教會洗腦式傳教　年輕信徒邊撞墻邊祈禱不信父母
15:40 2020/03/16
【恐怖邪教】新天地教會洗腦式傳教　年輕信徒邊撞墻邊祈禱不信父母
【南韓邪教】新天地去年增設武漢分會　教主兄長舉殯信徒湧南韓疑成爆發源頭
12:53 2020/02/25
【南韓邪教】新天地去年增設武漢分會　教主兄長舉殯信徒湧南韓疑成爆發源頭
【新冠肺炎】南韓「毒后」參加邪教聚會傳染83人　解構新天地教會創辦人自稱「耶穌轉世」
16:16 2020/02/21
【新冠肺炎】南韓「毒后」參加邪教聚會傳染83人　解構新天地教會創辦人自稱「耶穌轉世」
家庭關係 邪教 虐兒 性罪行 牧師 新冠肺炎疫情 南韓

最高瀏覽

【虐殺女童】控方結案陳詞指3名被告營造充滿愛和關懷的家庭　將兩兄妹當成乞丐
13:57 2021/03/31
【虐殺女童】控方結案陳詞指3名被告營造充滿愛和關懷的家庭　將兩兄妹當成乞丐
【戲如人生】肝癌揭錯換人生28年抱憾病逝　生父淚憶亡兒最後日子：一口飯都吃不下
11:36 2021/03/31
【戲如人生】肝癌揭錯換人生28年抱憾病逝　生父淚憶亡兒最後日子：一口飯都吃不下
【家庭悲劇】懷疑妻子出軌醋夫亂砍70刀殺妻　2幼子目睹全程崩潰大叫：爸爸不要
12:46 2021/03/31
【家庭悲劇】懷疑妻子出軌醋夫亂砍70刀殺妻　2幼子目睹全程崩潰大叫：爸爸不要