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【新冠肺炎】本港新增13宗確診個案　包括兩宗本地源頭不明個案

社會 14:01 2021/04/01

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本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（1日）新增13宗確診個案，11宗為輸入個案，本地個案佔2宗，是源頭不明個案，詳情昨日已經公布，即看【下一頁】

第一宗源頭不明個案涉及一名23歲男病人（個案編號：11476）。他於3月28日出現咳嗽及腹瀉，翌日向一名私家醫生求診，同日遞交樣本，其後確診。病人為一名裝修工人，最後上班日期為3月27日。
 
第二宗源頭不明個案涉及一名56歲女病人（個案編號：11477）。她於3月29日出現氣促，翌日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名酒樓員工，最後上班日期為3月31日。

至於輸入個案，當中3人由菲律賓來港，5人從印尼抵港，2人從巴基斯坦抵港，1人從尼泊爾抵港。

本港至今個案累計11,481宗，過去14天累計新增127宗個案，包括52宗本地個案，其中16宗源頭不明。

同場加映，幼兒因飲食生活習慣改變易便秘，兒科醫生指嚴重個案須求醫服藥：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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