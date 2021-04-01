浸大研究發現豬膽酸有助調節血糖　正研發新藥助治療二型糖尿病

▲ 浸大研究團隊發現，豬膽酸有助調節血糖水平。（資料圖片）

香港浸會大學進行一系列研究，發現人體用以消化和吸收脂肪的膽汁酸中，有一類為豬膽酸，可有效調節血糖水平。研究團體預計，豬膽酸可用於預測和治療二型糖尿病，團隊亦已申請國際專利，正研發以豬膽酸為分子骨架的新藥。

研究團隊進行臨床調查，發現健康但身型清瘦的人，比起健康但肥胖及肥胖並患有二型糖尿病的人士，豬膽酸的水平更高。團隊亦從參與上海糖尿病研究的病人中分析，豬膽酸濃度較低的人士，在5至10年後出現代謝健康問題的機會亦較高。

研究團隊透過實驗，亦發現抑制豬隻的肝臟製造膽酸，發現這些豬隻的血糖水平上升了30%。之後研究人員再為注射豬膽酸，牠們的血糖水平隨即回落。團隊在實驗中亦發現，豬膽酸能有效刺激「血糖素樣肽—1」（GLP-1），能提高胰島素分泌，從而調節血糖的水平。

浸大中醫藥學院講座教授賈偉表示，豬有十分不健康的生活習慣，包括進食高脂食物及缺少運動，但卻沒有高血糖的問題。團隊分析用作消化和吸收脂肪的膽汁酸，發現豬膽酸是豬膽汁酸的主要成份，實驗結果亦證明，豬膽酸有效調節血糖水平。賈偉說，人的膽汁酸內只得約2.43%的豬膽酸，估計如進食豬膽粉，或調整飲食，可以協助排更多豬膽酸。

有關的研究結果已刊登於國際科學期刊《細胞代謝》(Cell Metabolism)及《自然通訊》(Nature Communications)，團隊亦已申請專利，正研發治療二型糖尿病及非酒精性脂肪肝，以豬膽酸為分子骨架的新藥。

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記者：黃悅晴