【KO腳臭】12歲童細菌蛀腳皮如岩洞腳臭濃烈　皮膚科醫生教防腳臭要訣：認真洗腳

▲ 腳臭成因主要是來自皮膚細菌滋生，皮膚科專科醫生侯鈞翔指出，細菌繁殖中會製造出異戊酸，即引起難聞腳臭的主要物質。

腳臭，雖然穿上鞋子令臭味得以蓋掩，但這種不可告人的秘密，是不少人的難言之隱。又或者抱着這不是大病的心態，使問題拖得一日得一日，沒有尋求根治之法。

腳臭成因主要是來自皮膚細菌滋生，皮膚科專科醫生侯鈞翔指出，細菌繁殖中會製造出異戊酸，即引起難聞腳臭的主要物質。不同細菌產生不同異味，腳底皮膚比一般皮膚如手臂、小腿皮膚厚20至30倍，它負載着整個人體的重量並需要日常行走，因此特別厚。

「亦因為腳底皮膚有厚厚的角質層，無論是細菌及真菌在上面繁殖時，當事人可毫不察覺，有時細菌刺激了表皮使之增生，產生更多細菌的『巢穴』，這個『細菌巢穴』如螞蟻窩呈孔狀，肉眼未能看到。」

▲ 侯鈞翔醫生指不少人習慣以消毒噴霧清潔鞋履，他說其實作用不大。（經濟日報資料庫）

除蠶蝕角質層外，腳部本身的構造也易於產生異味，腳內掌與腳趾縫之間的趾橋向前彎，容易暗藏分泌物；腳趾甲的坑位也較深陷，容易造成異味殘留，來源包括體內分泌物、衣物及鞋履的化學物質分化後產生異味。

另一方面，當足部皮膚侷促，有機會引致皮膚病變，如本身患有銀屑病、敏感性皮炎等發炎延伸至腳部，都會導致腳部不同異味。

大量排汗易腳臭

侯醫生提到，汗是腳臭其中一個關鍵。汗腺分泌多或一些內分泌問題，都可令汗腺分泌變得活躍，手掌及腳掌的汗腺活躍度也受多方面因素影響，除了壓力原因、過度活躍的賀爾蒙分泌如甲狀腺、服用部分藥物如血壓類及腫瘤科藥物也會令身體多出汗。

▲ 服用部分藥物如血壓類及腫瘤科藥物也會令身體多出汗，腳汗多也易有腳臭。（iStock）

此外，汗腺分泌也受賀爾蒙的交感神經影響，交感神經直接由脊椎發射訊號，令汗液分泌可在短時間內大量提升。「手掌汗腺受交感神經的影響較單純，只要切除便可以改善多汗症問題，但控制腳汗的神經束複雜得多，即使進行手術切除，也未必能改善多汗症。」

腳臭原因一覽

多汗 死皮多 洗腳不乾淨 一鞋走天下 患某些疾病

特殊腳臭個案

一名12歲小朋友，當除下鞋子，異味充斥整個房間，他受特殊細感染後無及時處理，復受腳汗「醃住」，致出現「掌蹠蠹蝕症」（Pitted keratolysis，又稱「凹陷狀角質溶解症」），求醫時已見腳皮已被細菌蠶蝕如岩洞，需處方抗生素及去死皮方法雙管齊下。

第二位是一位癌症病人，接受治癌過程中產生手足症候群（Palmar plantar erythrodysesthesia，PPE）及肢端紅腫症（Hand Foot Syndrome,HFS）的特殊皮膚反應，除發出臭味外，病人亦會有痛楚、長水泡，對治方法包括消炎、保護足部減少腳皮形成，如情況無改善，或需調整癌症治療方案。

腳臭男士較女士多

印象中，腳臭問題似多困擾男士，他解說：因男士一般負重較大、汗液分泌也較活躍、活動量也可能比女士為多。關鍵也在於習慣上，當一個人有腳臭時，男士沒女士般敏銳，女士對衞生要求較高，對外觀也較男士執着。「男士的容忍度較大，所以當男士有腳臭時，第一個投訴可能是他的太太或女朋友。」生理上，男士腳皮比女性更厚，這可增加腳部異味機會。

▲ 襪子和鞋子與腳臭的息息相關，侯醫生說，襪子能把腳汗分泌阻隔並吸收，但只能作預防。（iStock圖片）

襪子和鞋子與腳臭的息息相關，侯醫生說，襪子能把腳汗分泌阻隔並吸收，但只能作預防，但當事人如有腳臭，襪子吸臭及吸汗的能力變得有限。「穿著鞋子則要視乎透氣度有多大，一般上班鞋子都較密封，又會穿上一整天，甚至在炎炎夏日有人仍穿上靴子，使足部更侷促。」建議上班一族幾對鞋子輪流着，讓鞋子有透氣時間。不少人習慣以消毒噴霧清潔鞋履，他說其實作用不大。

去死皮五花八門 效果成疑

不能不提足部死皮與腳臭有極大關係，死皮是皮膚正常一部分，但這些角質層也是細菌及真菌在上面繁殖的溫床。「坊間聲稱可以牛奶浴或使用去死皮的腳膜，這都是不必要的，當死皮過多或出現病變均需要去除，但事前需作臨床分辨來對症下藥。」一些人道聽途說，用茶包、薑粉、蘇打粉或鹽水泡腳對付腳臭，但侯醫生指這只能對殘留在腳部的分泌物或衣物鞋履的化學物質氣味作出短暫改善，但對來自深層的發炎性及細菌性感染腳臭，作用有限。

抗腳臭的產品何其多，坊間不少人採用腳臭噴霧，侯醫生表示作用不外乎：一、溶解角質層，讓死皮自然或提早剝落；二、以氣味蓋掩腳臭；三、有輕微減少細菌滋生的功能，令皮下分泌物及早揮發。但以上作用都十分有限及短暫，無法把病變造成的腳臭治癒，而且用不得其法，有機會對皮膚造成刺激引起發炎，加劇腳臭。

▲ 用茶包、薑粉、蘇打粉或鹽水泡腳對付腳臭，改善短暫，對來自深層的發炎性及細菌性感染腳臭更作用有限。（iStock）

解決法：做「足」徹底清潔

腳臭自擾也擾人（當除下鞋子時），皮膚科的腳臭的治療方向，侯醫生說先找出腳臭的原因，是汗水、分泌物、清潔問題、炎症抑或病變所致，才作出針對性治療方案。方法包括改善角質層、殺菌、改善皮膚生態，患者需使用特別的刷子或掃子，每日把足部徹底清潔，一般需時數星期，才能把病灶改善。

清潔腳部較迂迴，彎腰仔細把腳內掌、四周死皮去除、趾縫、甲坑縫仔細清洗，這些衞生習慣都好重要。

▲ 每次清潔腳部，趾縫、甲坑縫也要仔細清洗。（iStock圖片）

足部皮膚殘留分泌物難以避免，為免皮膚病變，每日做足徹底潔淨是必須的，包括：勤更換及清潔鞋履，如不能清洗一類鞋子，穿上一至兩年太殘舊便要捨棄。

記者：周美好