【學霸歌王】王力宏擁雙博士全家高學歷　自學編程開發app教唱歌勁賺4千萬

▲ 王力宏是圈中的學霸，擁有雙博士學位，最近更自學編程開發app線上教唱歌。

現年44歲台灣藝人王力宏是圈中有名的學霸歌手，擁有雙博士學位，父母及太太也是高材生。王力宏在疫情期間不忘推廣音樂，今年推出了手機app線上教唱歌，他更自學編程以便與程式開發人員溝通，自己也當起導師親寫教學書及拍片，親身示範利用科技令音樂學習無分國界。

王力宏對新推出的手機app「月學」全程投入，親撰教學書及設計課堂教唱歌，他以健身練肌肉作比喻，「必須持續鍛鍊累積肌肉量，適時休息，才能讓肌肉穩定的成長。」

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親自覆學生訊息批改功課

王力宏在app中親自擔任導師，並親自回覆學生訊息和批改功課。據台媒報道，app內的唱歌課程至今已吸引逾12萬人報名，以一個月7,330元台幣（約1,993港元）的月費計算，第一學期的收益最少有1.5億（約4千萬港元）。

他非常重視學生的意見，偶爾更親自做客戶服務，但過程中發現有很多技術問題看不懂，於是去年12月開始自學編程，以便與開發app的工程師溝通，學習專業術語。他現正透過YouTube及網上論壇學習iOS介面的Swift程式語言，之後再學習Andriod介面，令他不禁直呼：「寫代碼很燒腦！」

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致電蘋果CEO助app順利上架

近日他在社交平台開直播分享開發app的辛酸，透露自己花上大量時間上網自學，終於完成這個原創app。不過，在蘋果App Store上架時遇到阻滯，被審核了數天，他親自致電給蘋果CEO Tim Cook，翌日個app就順利上架。

▲ 王力宏於2016年成為雙博士。（FB圖片）

美國升學獲雙博士學位

面對毫不熟悉的範疇，王力宏都能如此快上手，與他的學霸頭腦及背景有關。王力宏自小在美國長大，音樂造詣兼學歷極高，先後擁有威廉士學院（Williams College）學士、伯克利音樂學院（Berklee College of Music）碩士。2016年，他再獲以上兩間學校頒發榮譽博士，榮升雙博士。

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1793年創校的威廉士學院位於麻薩諸塞州西部，是一所私立的文理學院（Liberal Arts Colleges），根據US News & World Report美國國家文理學院的排名中，威廉士學院排名第一。而1945年創辦的伯克利音樂學院位於波士頓，是全球規模最大、最頂尖的獨立現代音樂學院。

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夫妻門當戶對育3子女

其實王力宏出身書香世家，全家人的學歷皆相當高，父親畢業於台大醫學系，母親於政治大學畢業，哥哥是芝加哥大學博士，弟弟則是麻省理工學院（MIT）碩士，而外婆不但於清華大學經濟系畢業，更著有《會計學原理》等書籍，其他親戚也多是名校出身。

此外，王力宏太太李靚蕾擁有哥倫比亞大學（Columbia University）碩士學位，兩夫妻門當戶對，2013年結婚後5年抱3，大女王嘉莉近7歲、次女王嘉娜4歲多、細仔王嘉耀2歲半，有如此強大的讀書後盾，3子女可謂贏在起跑線。

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責任編輯︰林綺玲