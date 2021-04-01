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【新抱考驗】男友母親強逼去美食節掃平貨　港女呻：講到明要搶$1鮑煩到嘔

親子 15:43 2021/04/01

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一名港女在網上大呻被男友母親強逼去美食節掃平貨，令她感到煩厭。

春日美食節於明天（4月2日）開鑼！近日疫情稍為緩和，相信會吸引大批市民入場搜羅特價食品。有港女大呻，男友母親已一早揚言要入場掃平貨，並且指示要搶$1鮑魚和$1龍蝦，令港女感到煩厭。

港女批評男友母親貪小便宜

有女網民最近在「香港討論區」發文，指其男友的母親強迫自己一同去春日美食節掃貨，

講到明要搶一蚊鮑一蚊龍蝦，煩到嘔。點解啲上左年紀嘅女人咁鍾意貪埋晒啲小便宜？明明就有錢，死都要貪嗰少少錢。

她認為不值得因為貨品便宜而要花費進場，指「車錢腳骨力加同人逼呢啲額外成本都喺返晒度」。她形容附近街市的鮑魚和龍蝦更新鮮，又批評男友母親令她浪費時間，

仲要浪費我一日假期去同佢做埋晒啲無意義嘅事。

網民指是對港女的考驗

帖文一出，有網民笑說這是男友母親對女網民的考驗，「佢想試你有冇資格做佢新抱」。亦有網民批評港女不尊重長輩，「你估伯母未後生過？再估下啲鮑魚佢平時自己食？當人老咗又要顧頭家，一分一毫都諗過，用最少嘅錢俾最好嘅嘢佢啲仔女。」、「襯吓熱鬧，順便幫吓佢老人家囉，又唔係日日都要咁做。」點撃查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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