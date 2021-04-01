【8.18集結案】黎智英7人罪成官指屬遊行非疏散行動　李柱銘等6人准保釋候判

▲ 李柱銘獲准保釋離開法院。（陳永康攝）

壹傳媒創辦人黎智英等共7人涉於2019年8月18日參與港島遊行，被控組織及參與未經批准集結兩罪。案件經區域法院審訊後，7人今（1日）各被裁定兩罪均成立。法官胡雅文頒下書面裁決書，指現場片段顯示各被告帶人離開維園及站於遊行隊伍前方，欠缺證據證明附近港鐵站未能正常運作，而遊行隊伍亦無出現過可循港鐵站離開的聲音，而各被告若要疏離人群，當時亦毋須帶同橫額。李柱銘等5人准保釋至4月16日作求情及判刑，黎智英及梁國雄則因另案續被還押。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲）今被裁定罪成，黎智英及梁國雄因另案還押，其餘5人獲准保釋至4月16日作求情及判刑，期間不准離港，並須交出旅遊證件。

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同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）則早前認罪，今求情後亦押後4月16日判刑。

法官胡雅文在書面裁決書指出，考慮過所有呈堂證據後，肯定案發當天在維園至遮打道的遊行屬於未經批准集結，而非1個有必要的疏散行動，而控方已經舉證至毫無合理疑點，證明案發時各被告組織及明知而參與了該未經批准集結。

法官指，現場片段顯示各被告指示及帶領遊行人士離開維園，而沒有證據顯示維園附近兩個港鐵站未能正常運作，行經銅鑼灣、灣仔及金鐘港鐵站時，遊行隊伍亦沒有出現可循港鐵站離開的聲音，而各被告若要疏離人群，亦毋須帶同橫額。

法官續指，遊行事前已被警方反對及傳媒廣泛報導，各被告受民陣邀請帶領集會人士離開，必然知悉警方反對遊行一事，而明顯地各被告同意站在前方及帶領遊行隊伍，即使各被告沒有指示遊行方向，各人的組織者角色亦無法排除，各人一同行動及負有相同罪責。

法官又提到，即使辯方陳詞時提出，案發時警方犯下錯誤，遺忘職責及未有派遣警員在維園維持秩序，當日的遊行亦不可能視作疏散計劃，指該遊行事前已有計劃，而警方當日調走地面部隊，亦只是為了降低發生衝突的可能性。

法官續指，辯方對控方指稱各被告違反的法例，即《公安條例》第17A(3)(b)(1)條及第17A(3)(A)條，在系統層面及應用層面上提出憲法挑戰，指2項條例在兩個層面上均未能滿足相稱性分析(proportionality analysis)。

就系統層面方面，辯方指將組織及參與未經批准集結定為罪行，屬於不合比例地限制集會及遊行自由，指集會遊行自己是受到《基本法》第27條及《香港人權法案條例》第17條保障，而和平與非和平未經批准集結存在分別，將和平集結定罪是不合比例地限制自由，又指定罪造成寒蟬效應。

惟法官認同控方所指，根據2005年終審法院案例，有關法例對集會遊行自由的限制合憲，即使辯方提出案例是針對集會遊行須通知警方的機制，法官認為刑罰及定罪亦在該案例被討論，故本案亦受案例約束。

就寒蟬效應這一點，法官則引用警方2000年至2020年的記錄，指於2019年仍有884次獲批准的公眾集會及遊行，在辯方未能提出相關證據的情況下，這項論點的參考價值不大。

法官續指，於應用層面上，辯方提出案發當天警方沒有發出任何警告，而當日遊行不涉及任何暴力或任由被告直接造成的負面影響，惟警方事後拘捕各人及落案起訴，法庭應就各人被捕及起訴一事作相稱性分析，包括考慮控罪與被告行使和平遊行自由兩者之間的平衡。

惟法官拒絕接納辯方陳詞，不認為事後拘捕是對被告自由的限制，又指起訴權在於律政司，除非辯方提出起訴決定是濫用法庭程序，否則本法庭只會根據呈堂證據去處理刑事審訊。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

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記者：王仁昌