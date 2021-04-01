【育兒心得】港媽隱瞞患癌反影響女兒情緒　藉輔導悟坦誠溝通解開心結

▲ 黃女士起初很抗拒女兒的舉動，心想自己命不久矣，女兒應盡早學懂獨立，習慣沒有她在身邊的日子，她更為此多次以強硬的語氣跟女兒訓話。

小朋友的世界總是無憂無慮，在他們認知的範圍，絕症與死亡都似乎很遙遠，倘若父母一旦不幸患上癌症，應如何跟小朋友解釋？

黃女士育有一子一女，34歲的時候確診乳癌，兩年後發現癌症復發，當時女兒6歲，兒子只有4歲，兩夫婦協議在子女面前隱瞞病情，卻令女兒的情緒一度出現問題。後來參加了香港癌症基金會的輔導計劃，母女一同走出陰霾，在家裏再次聽到歡笑聲。

黃女士於2014年34歲的時候確診乳癌，當時身體完全沒有不適或異樣，只因一次與女兒玩耍時，女兒不小心碰撞到她的胸部，才發現乳房附近有硬塊︰

當知道患癌，當時好震驚，不停喊，只想到死亡很接近，很快要離開兩個小朋友，當時女兒4歲，兒子2歲，我和丈夫在子女面前不會提及此事，覺得他們太細，不希望影響他們情緒。

醫生決定為黃女士進行乳房切除手術，但由確診至做手術的一個月，兩夫婦都為此事非常憂心。

我記得那段期間，女兒要在幼稚園的活動上台表演，當其他父母都看得很開心，我卻邊看邊哭，擔心自己沒機會見到女兒小學畢業、中學畢業。

直至黃女士要入院做手術，她也只是告訴女兒自己有些小毛病，很快便可以回家。最後手術成功，黃女士的生活亦重回正軌。黃女士一直在機構做行政的工作，由於那段時間公司的工作繁忙，因此她手術後也只是休息了兩星期就回到工作崗位，只需要繼續食藥，及每半年回醫院驗癌指數。

兩年後癌症復發打擊大

不過，2016年黃女士一次覆診的時候，卻驗出癌症復發，癌細胞轉移到肝臟，這一次對兩夫婦的打擊更大。患病之前，黃女士的朋友都覺得她是個樂觀、開朗的人，但患病後她的情緒卻變得波動，終日在丈夫面前以淚洗面，縱然沒有宣諸於口，但父母們的心情，多少會讓小朋友感覺得到。

女兒相比我第一次發病時，明顯變得悶悶不樂，還有些異樣。她變得很黐身，寸步不離我，甚至連她最愛的畫畫興趣班也不願意去。

黃女士起初很抗拒女兒的舉動，心想自己命不久矣，女兒應盡早學懂獨立，習慣沒有她在身邊的日子，她更為此多次以強硬的語氣跟女兒訓話。

黃女士這次的癌症復發，身體比第一次弱，而且要用化療針及口服化療藥，但一段時間後就會出現抗藥性，這事情對兩夫婦都造成極大困擾。大底這勾起了女兒的回憶，加上黃女士的家人經常吩咐小朋友不要打擾媽媽休息，否則會影響媽媽健康，這就更令女兒察覺到媽媽患病。

自此女兒依賴媽媽的情況變本加厲，她要求媽媽每晚陪伴進睡，還經常問到一些關於生死的問題，例如︰「媽媽，如果你死了去了天堂，我們還可以傾計嗎？」、「我不想長大，因為你會變老，然後會很快離開我！」、「如果你死了，我也不想活下去。」女兒邊說邊哭，這情況足足維持了個多月。黃女士用了很多方法嘗試開解女兒，但都不見效。

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患病影響女兒情緒

黃女士第一次病發時，就因為參加過香港癌症基金會（癌協）的「彩虹會」所舉辦的講座而認識這組織，「彩虹會」宗旨為協助因家人患癌而受影響的兒童，致力為5-17歲的兒童及青少年提供服務。黃女士不知如何疏導女兒，便向「彩虹會」求助。她說︰

接線員問我女兒有甚麼興趣及習慣，我說她最喜歡畫畫及勞作，原來「彩虹會」有一位藝術治療師，可以透過藝術活動了解小朋友的內心並加以輔導，於是我們便開始了輔導計劃。

黃女士每星期一次帶女兒到中心，每次一小時，過程長達一年，當女兒在一個房間跟藝術治療師進行輔導的時候，黃女士也被安排跟另一位輔導員見面。起初女兒不肯打開心扉，但透過畫畫、做手工等遊戲，女兒漸漸跟治療師建立了信任，並說出心底話。當治療師問女兒是否知道媽媽生病時，她竟然回答知道，雖然不清楚是甚麼病，但卻知道是一個很嚴重、會死亡的病。黃女士那刻才驚覺女兒的恐懼，反思是否跟她的溝通出錯了，她說︰

輔導員提醒我，我和先生將病情隱瞞、避而不談的態度，令患病這件事變成了禁忌，導致女兒不敢說出心底話，並會胡思亂想。

對女兒坦白灌輸正面訊息

女兒有一次問她︰「是否因為我不聽話，所以令你的病嚴重了？」女兒有此想法，原來是黃女士家人曾經向小朋友說這番話，黃女士聽後既心痛亦內咎︰

輔導員教我跟小朋友溝通，要注意不能老是否定他們，例如當他們問到我的病情，我總是說傻的，你經常胡思亂想，不會死的。但現在我學懂了要贊同小朋友的想法，告訴她她的恐懼很有道理，其實媽媽也怕死，但其實現在科技進步，癌症也可醫治，從而將正面的訊息灌輸給她。

女兒上課時聽老師說癌症是不治之症，這又令她恐懼起來，黃女士得知後就趁機糾正女兒的想法︰「現今科技發達，好像嫲嫲患上老人癡呆症，雖然這病未有藥物可醫治，但嫲嫲卻沒有死呀！」

家人陪伴走抗癌路

經過「彩虹會」的輔導治療後，黃女士覺得兩母女在情緒上都有所改善，明白到不應因為怕自己離開而強迫女兒成長。自此之後黃女士晚上更主動陪女兒入睡，兩母女每晚無所不談，黃女士會坦白說出自己身體的情況，女兒亦開始接受到媽媽患病的事實。

▲ 黃女士感受到女兒接受輔導後心結已經解開了。（受訪者提供）

現時黃女士改為服用標靶藥，繼續她的抗癌路，並同時繼續工作，但這條路卻有家人陪伴一起走。女兒今年就讀5年級，變得很懂事，不再如從前般依賴媽媽，亦變得很窩心，不時跟黃女士說︰「老師說患癌症的人只要保持開心樂觀，不要給自己壓力，病就自然會好了，所以媽媽你要開心些。」女兒每晚更會為她做一件手工或畫一幅圖畫，還會寫上「今天工作辛苦了，早點休息，I Love You，祝你身體健康」。

我感到很高興，因為女兒很關心我，她又會說想中六合彩，然後有錢買一間大屋，但如果我可以長命百歲和她在這間屋住一世，她就寧願不中六合彩了。

黃女士鼓勵所有同路人，要坦誠跟子女說出患病的情況，或可邀請子女一同多運動。此外，她提醒大家切勿上網瀏覽太多資料，因為網絡資訊難分真假，有時會令人愈看愈恐懼，她多會參加癌協舉辦的講座，聽取專業人士及醫生的意見。最後她希望跟子女說︰

希望你們做個開心樂觀積極的人，積極面對任何困難，雖然我將來未必可以陪伴你成長，但仍希望你們能開心生活。

相信這位媽媽已經是子女們最佳的榜樣了。

記者︰梁靜詩