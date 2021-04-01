【選舉制度】林鄭月娥稱召集人屬非常手段　特首不任資格審查委員會主席

▲ 林鄭月娥表示，特首不會出任資格審查委員會主席。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委會今周修改《基本法》附件一及附件二，改變香港選舉制度。特首林鄭月娥接受傳媒專訪時表明，特首不會出任，負查審查參選人的資格審查委員會主席，成員也不包括現任或退休法官。

林鄭月娥表示，資格審查委員會要確保公正、沒有利益衝突、沒有政治考慮，成員也要不怕「起底」、制裁，要得到中央信任，直言只有由特首提名、中央委任的主要官員，能完全滿足上述因素，而退休法官不在機制之內。

她續指，政治問責團隊是管治團隊的核心，將審查工作由中級公務員提升至主要官員做法非常合適，因官員要向社會、中央問責。

另外，選舉委員會將設召集人制度，林鄭月娥形容，召集人制度是「非常時期、非常手段」，而且是「兜底」條款，由於是中央權力，日後香港選舉法律中，不會見到有召集人制度，也不會有人稱為「總召集人」。

她補充，啟動召集人制度，要遇上非常情況，再由特首向中央提交報告，倘中央沒有其他手段，才會啟動制度。

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責任編輯：陳宛彤