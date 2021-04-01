【疫苗接種】食衞局擬營業處所處所全體員工已接種兩針　隨後14日不需定期檢測

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（馮漢柱攝）

政府今（1日）公布疫苗接種計劃最新安排，將於4月5日，恢復向市民接種復必泰疫苗。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府對疫苗採購、安全性有機嚴謹制監察，衞生署亦一直監察接種疫苗後異常事件，業者有呈報事件，當局亦與港大合作追蹤接種疫苗後關注事件，重申兩款獲批疫苗安全、有效及有品質保證，呼籲市民為保護家人、社會及早接種疫苗，當有相當多市民接種才達致群體免疫。

陳肇始補充，復必泰將會恢復接種，估計接種人數會增加。她指有部份市民仍抱觀望態度，而亦有市民想盡快打針，現時合資格打針的市民已達500多萬，會適時擴大接種範圍。她續指，部分恢復營業處所需要定期檢測，相關處所全體員工已接種兩針，隨後14日便不需繼續定期檢測，此舉可為市民接種疫苗提供誘因，當局正研究相關建議納入各項防疫抗疫的政策中。

被問及「疫苗護照」的安排，她表示，與內地通關安排有聯防聯控機制處理，首先要控制本港疫情，雖然目前疫情已緩和，但要嚴密「內防擴散」，確保防疫不會鬆懈。她指出，接種疫苗是額外情況，若社會有一定比例居民接種疫苗，也會是通關考慮。

陳肇始指出，市民如果使用「智方便」打針後會有接種疫苗的電子證明，可視為電子針卡，當局也會發紙本針卡。

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記者：陳麗娜