【九巴加價】九巴指短期內無意就九巴月票申請加價　不會裁減前線車長人手

▲ 九巴指，今年首2個月客運量仍較以往正常時期少15%，經營環境仍困難重重。（程志遠攝）

九巴下周日（4日）起加價5.8%，同時決定凍結「九巴月票」票價，維持780元。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪指，今年首2個月客運量仍較以往正常時期少15%，經營環境仍困難重重，公司會繼續節省營運開支和增加非業務收入，以紓緩加價壓力，短期內無意就九巴月票票價申請加價。

林子豪續指，九巴除了凍結月票票價外，同日亦會擴展早前在屯門、元朗及天水圍推行的區域性雙向分段收費計劃，由目前的17條路線，增加至30條，亦會與政府商討將有關計劃擴展至其他地區，令更多乘客受惠。九巴亦會陸續在多區增加車資優惠站的數量，包括設於明天（2日）啟用的裕民坊巴士總站，冀此可減輕乘客的車費負擔。

對於九巴及龍運1月初裁減約40名後勤員工，他解釋，公司每年會恆常檢視人力資源需要，與經濟轉差沒有關係，亦會視乎最新情況決定人手安排，但不會裁減前線員工，特別是車長。他強調，車長是交通服務最重要的角色，故不希望在這方面有任何削減，會繼續維持目前的人手，甚至短時間內增加車長人手。

屯馬線第二期預計今年第三季通車，屆時部分九巴路線將受影響。九巴車務策劃部主管梁領彥指，目前有部分路線是與屯馬線重疊，例如鑽石山往來馬鞍山，已削減相關路線的班次，他指，由於目前未有確實通車日期，有待與運輸署商討，當路線調整計劃「出爐」時會諮詢公眾，期望通車後3至6個月內實施，並將相關資源投放在較多需求的路線上。

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記者：陳子謙