【盼你賞面】林子聰初入行抗拒當演員　感激吳孟達點醒重燃演戲興趣

▲ 林子聰為楊盼盼主持的節目任嘉賓。

楊盼盼為香港開電視主持節目《盼你賞面》，在本周六（4月3日）播出的一集邀林子聰任嘉賓，期間楊盼盼為林子聰炮製「上海烤麩」，林子聰品嚐後大讚好吃，而席上林子聰分享了與元華拍《功夫》的趣事，又自爆入行初不喜歡當演員，幸得達哥吳孟達提點。

楊盼盼跟林子聰過去曾作合作喜劇《大四喜》，林子聰指跟盼盼合作十分開心，笑說只要有盼盼姐在場，劇組的伙食必定好，林子聰說年幼時不知道盼盼姐是「打得之人」，他說：「好深刻，我七歲睇《射鵰英雄傳》，記得你個角色是穆念慈，記憶中你不是太打女形象，到第二套印象深刻的劇集《楊家將》，才知道原來你是識武打！」

▲ 林子聰於節目裡訴說入行多年的經歷。

林子聰認為一部電影加上動作戲會是更精彩，提到特技效果的出現，令動作畫面更加豐富，他即席分享了與元華拍攝《功夫》的趣事，話說華哥要上演一幕被元秋一掌打到撞穿牆、飛出街的戲份，拍攝前兩星期努力操練，包括跑步及健身。

林子聰說：「直至拍攝當日要埋位，他望住三樓，深呼吸一啖正打算上三樓拍。」

他續稱：「我跟華哥說：『不是在上面拍，是去那一邊拍，行去綠布景影張360度相就OK，華哥即刻大受打擊話『為何我練了那麼多年，之前特登去操，你話我知，原來只是影幾張相』，華哥問我科技發達是否好事？我說對今時今日的你昤好事，可以延續你的演藝生涯，而且又沒那麼危險。」

▲ 林子聰跟吳孟達合作無間。

此外，以編劇入行的林子聰，當過演員、導演、監製等不同範疇，他表示在多個範疇中，他曾不喜歡當演員。

他說：「以前我不鍾意做演員，是達哥（吳孟達）跟我說了句『演員可以同導演一樣，賦予佢新形象、新生命』。那時做編劇，是想拍劇（執導），後來發現做演員都可以幫助拍劇（執導），到現在我一寫劇本，就會想起三個範疇，全部成立，我才寫。」

