【校長訪問】不用課本推圖書教學訓練思維　蔡繼有學校校長：給孩子最多想像空間

2002年創校的保良局蔡繼有學校(下稱蔡繼有),是一所非牟利一條龍男女私立學校,提供1至12年級的雙語教育,行IB課程,近年接連誕生多名IB狀元,以往每年有約4,000人爭取180個小一學位。總校長劉筱玲博士多年前眼見香港學生的才能被追求分數埋沒,她希望透過教育帶領學生衝破分數的限制,愉快學習,全方面發展。

▲ 總校長劉筱玲是蔡繼有學校的創校校長。(陳國峰攝)

Every Child is Good at Something.