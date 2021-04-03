【校長訪問】不用課本推圖書教學訓練思維　蔡繼有學校校長：給孩子最多想像空間

▲ 保良局蔡繼有學校以圖書教學訓練學生思維，總校長劉筱玲博士希望給孩子最多想像空間。

2002年創校的保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），是一所非牟利一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行IB課程，近年接連誕生多名IB狀元，以往每年有約4,000人爭取180個小一學位。總校長劉筱玲博士多年前眼見香港學生的才能被追求分數埋沒，她希望透過教育帶領學生衝破分數的限制，愉快學習，全方面發展。

▲ 總校長劉筱玲是蔡繼有學校的創校校長。（陳國峰攝）

Every Child is Good at Something.

這是劉博士創校信念，她深信每個孩子都有不同的天分。蔡繼有在19年前開校時，她矢言在這所一條龍的學校推行全人教育，讓學生全方位學習，找到他們的興趣，發展他們的才能。

我相信每個小朋友一定有他們的長處，他們未必是一個全才，但一定有優點，找到興趣發揮才能，他們就能成為一個全面發展的人才。

劉博士認為，頂尖的學生或許只有幾個，但她希望老師可以幫助全部學生成為優秀學生，

我覺得最好的學生應該有優良的品格、學習能力高、有獨立思考的能力、有創意又能與人溝通。

如何培育孩子成為一個尖子，是每個家長心中的疑問。蔡繼有學校實行一生一體藝，每個進校學生需選擇學習一種樂器，劉博士並非想學生們成為音樂家，但她希望音樂能夠陪伴學生成長，陶冶學生的性情。另外，學校的每個體育活動盡量加入團隊元素，讓學生發揮團隊精神，體驗成功與失敗。

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龍校推雙語教育 海外學習助放眼世界

既然是一條龍學校，便要發揮「龍校」的好處，該校在1至12年級的雙語教育中，5年小學、3年初中校本課程、高中2年IGCSE及2年IB，12年課程一貫。

海外學習是學校另一個重點項目，學校將它名為「世界教室」，是課程的一部分。從四年級開始安排學生到各國上課、遊覽約一個星期，完成各式各樣的任務。劉博士說，「每一個學生都必須參加，學生會前往北京、台灣、新加坡、杭州、上海、英國、紐西蘭及德國等地。」學生到不同的地方，不但能學習當地的歷史、體會當地的風土人情，也學習如何與人相處。

▲ 學生在四年級起到各國上課學習一個星期，體驗當地的文化。（相片由學校提供）

學習語言要有優良語境

劉博士是語文教育專家，縱橫教育界50年，她認為香港的教育應該培育學生雙語並重，為學生提供一個優良的語境極重要，故每班設有兩名班主任，分別是一名外籍老師及一名中文老師，「兩個班主任只教一班學生，幾乎全日照顧該班學生，語言環境非常好，活學活用。」她指出，默書只是「死記」文字，對於學習語文的效用不大，「語言要使用、有親切感才更加容易學會。」

大膽引入圖書教學 自編教材

在課程編排上，劉博士作出重大突破，引入圖書教學課程，由1至12年級均不會使用教科書，老師搜集世界各地優質的圖書自編教材，訓練多元思維，引起學生討論。劉博士表示︰

有家長曾質疑學校為何沒有提供教科書學習，但我想盡量給學生最多想像力及創造力的空間，而且各類圖書有古今中外的歷史及情節，又可推動品德教育，對於學生學習語文、寫作更加有效。

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不排名次減少親子磨擦

在主流社會上，追求成績分數不再是學生的責任，家長也為讓子女成為尖子，為他們安排無窮無盡的補習，慢慢將學生潛質埋沒。學生與家長之間為了學業更產生不必要的磨擦，家庭變得不再和睦。因此，劉博士創立學校時，決定保良局蔡繼有學校有別於傳統學校，不排分數名次、不分精英班、不預告何時默書及測驗，不依賴分數推動學生學習，

默書測驗我們隨時都會進行，沒有範圍，測驗卷也不會派發給同學，但老師一定會與同學做改正，讓學生知道錯誤的地方，知道如何寫出最好的答案。

為減少家長與孩子的衝突，她建議家長多付出時間了解孩子，多與孩子聊天溝通，

家長都無時間與孩子聊天，又怎樣了解他們呢？信任小朋友要了解他們的長處，不要將目標定得太高，也不要互相比較，陪伴他們成長。

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記者︰梁節儀