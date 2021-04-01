【明星物業】余文樂台北8000呎愛巢曝光　斥逾7千萬買豪宅享受人生【多圖】

▲ 余文樂一家四口住台北豪宅。

近年主力在內地及台灣發展的余文樂，17年跟台灣籍妻子王棠云結婚，太太三年抱兩，先後誕下兒子余初見（Cody）及女兒余初心，對妻子兒女極寵的余文樂，並斥約2.8億台幣（約7,700萬港元）購入台北豪宅頂禾園，作為送給家人的安樂窩。

近日余文樂樂在IG限時動態發布戲弄太太王棠云的短片，夫妻耍花槍晒恩愛，卻意外曝光台北豪宅內貌。

▲ 余文樂曾在家中天台拍片。（取自IG）

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家住8,000呎大屋

片中太太王棠云身處洗手間，可見面積極為寬敞，淋浴間跟廁所分開，設計以黑灰色為主，極具型格，且空間感十足，相信面積至少200呎。

余文樂自跟家人搬入台北約8,000呎豪宅，在社交平台間中會把愛巢曝光，如節日會邀約圈中友人如彭于晏在闊落飯廳用膳，而其偌大客廳，容納十多位朋友仍有不少空間。

樂仔也常在家中享親子樂，跟兒子在浴室玩耍，盡顯暖爸本色。

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余文樂兩年前結婚，已有定居台灣打算，婚後已斥資約7,700萬港元，購入台北中正區「頂禾園」14樓，該物業位於台北臨沂街巷弄，並有6個車位。

購台灣豪宅送妻子

余文樂購入豪宅後，太太王棠云剛好產子，因此有指是他送給嬌妻及新生兒的禮物，之後一家居於此豪宅，太太其後再度懷孕，在此養胎，之後誕下女兒。

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自去年疫情以來，余文樂跟妻兒主要留在台灣，享受家庭樂。曾有報導指余文樂有意賣出香港多架名車，套現資金，作為將來子女的教育基金，或用作在台灣投資生意，有意在台灣長住。

賺錢有道的他，5年前曾豪擲台幣1,200萬元（約320萬港元）買入保時捷911 GT3RT頂級跑車，也曾斥資買入林寶堅尼超級、麥拉倫、賓士等名車。

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