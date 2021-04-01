【求職騙案】詐騙集團游說員工投資如拒絕即被解僱　67名受害人共被騙300萬

▲ 警方搗破一個詐騙集團。（警方Facebook）

警方搗破一個詐騙集團。67名受害人去年受僱於一間位於九龍灣的裝飾品貿易公司，受聘後即被游說作投資買賣，被騙取合共300萬元，其後更被無理解僱和無法領回薪金。商業罪案調查科人員本周二（3月30日）展開行動，拘捕6名男女，警方呼籲如有受害人曾遭同類手法詐騙可與警方聯絡。

被捕6人包括3男3女，年齡為29至61歲，當中包括詐騙集團主腦和骨幹成員，他們涉嫌「串謀詐騙」，現仍被警方扣查。

商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司李慕賢表示，近日失業率上升，本年至今共錄得80多宗求職騙案，而在2020年則有332宗，相比2019年的175宗，上升87.9%。本年2月警方山接獲勞工處情報，指在2020年的下半年開始接獲多宗求助，受害人同受顧於一間位於九龍灣的裝飾品貿易公司，但同樣只工作3至4日，因拒絕公司員工游說的投資被解僱及拖欠薪金。

▲ 詐騙集團以裝飾品及出入口公司名義，在報章和網頁刊登廣告。（警方Facebook）

商罪科接手調查，相信較早前一間位置油麻地的公司以類似手法進行詐騙，兩間公司董事為同一人，均以裝飾品及出入口公司名義，在報章和網頁刊登廣告，招聘文員或辦公室助理，月薪1.4萬元至1.8萬元，但無特別職能要求。當受聘後受害人沒有特別工作，只被安排簡單抄寫，其他職員則在旁查問背景、經濟狀況和投資習慣，不斷吹噓自己在公司投資獲利，且表示在公司工作必須開設投資戶口。當受害人答應並將金錢交給職員後，可在公司電腦中進行投資，但過程中受害人並不知投資何種產品，最後被告之投資全數虧蝕，及被無理解僱，無法領回薪金。案中涉及共67名受害人(29至64歲)，大部份為待業人士和主婦，損失金額由1萬元至80萬元不等，合共損失300萬元。

▲ 詐騙集團以裝飾品及出入口公司名義，在報章和網頁刊登廣告。（警方Facebook）

商罪科人員經調查後，在本周二(3月30日)展開行動，拘捕6名男女，搜查全港多個地點，包括九龍灣和油麻地涉案公司，檢獲30部電腦、相關僱員合約、現金20萬元和一批相信用作道具的金飾裝飾品。警方相信已瓦解一個詐騙集團，行動仍在繼續，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文