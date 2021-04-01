【選舉制度】創科局續向業界解說　數碼港主席：更全面反映產業發展

▲ 薛永恒（左二）與林家禮（左一）、查毅超（右二）等，解說選舉制度的改變。（政府新聞處）

中央出手修改香港選舉制度，將來的立法會及選舉委員會中，資訊科技界會改為科技創新界，並且會由個人票變成團體票。創新及科技局今日繼續舉行解說會，出席的數碼港主席林家禮表示，改變能夠更全面地反映，產業發展的情況。

林家禮於會面後稱，改為科技創新界，不單更全面反映產業發展，而且有更廣泛的代表性，冀透過改變選舉安排，廣納多方面人才，令業界有均衡參與。他續指，希望政治環境能夠穩定下來，令香港重新聚焦社會、經濟，促進創科產業發展。

科技園公司主席查毅超亦指，改變可穩定會局面，對創科起關鍵作用，以往生物科技及工程團體不屬於資訊科技界，今次修改則擴闊涵蓋範疇。未來選委會中，業界有一半議席由中國科學院等提產生，查毅超認為具有代表性。

創新及科技局局長薛永恒則指，匯聚科技人才與穩定的社會環境息息相關，相信改變選舉制度，會更符合香港實際情況及社會整體利益。

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記者：陳宛彤