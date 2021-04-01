【國家安全教育日】5間紀律部隊訓練學校4月15日開放參觀　4月3日前網上登記抽門票

▲ 紀律部隊5間訓練學校將於「全民國家安全教育日」舉辦開放日活動。

為配合本月15日舉辦的「全民國家安全教育日」，紀律部隊5間訓練學校將舉辦開放日活動，加深市民對各紀律部隊的設施及培訓工作的認識，並了解各部隊在維護國家安全領域的工作，市民今日（1日）起可網上登記領取免費入場門票。

開放日設上午及下午兩個場次，市民可到「全民國家安全教育日」網頁查看各學院的詳細活動內容和網上登記領取入場門票。網上登記由今日至本周六(3日)止，電腦隨機抽籤將在下周日(4日)中午12時進行，成功申請者會收到主辦單位的短訊通知。活動費用全免。



4月15日舉行開放日的紀律部隊訓練學校包括：懲教署職員訓練院、香港海關學院、消防及救護學院、香港警察學院和入境事務學院。活動詳情如下：



懲教署職員訓練院

地址：香港赤柱東頭灣道47號 開放日期：2021年4月15日 開放時段：（上午場次）10:30 - 12:00 // （下午場次）14:30 - 16:00 活動詳情：當日將展示懲教人員專業的工作及智慧訓練的模式。節目包括區域應變隊表演、儀仗隊步操表演、警衛犬隊表演、心戰室體驗、攤位遊戲等。場內亦設有國家安全教育相關展覽及拍照專區。



香港海關學院

地址：新界屯門大欖涌道10號 開放日期：2021年4月15日 開放時段：（上午場次）10:30 - 12:00 //（下午場次）14:30 - 16:00 活動詳情：不同展覽內容將展示香港海關在維護總體國家安全的工作範疇和成效。其他節目包括專業步操表演、學院導覽、海關搜查犬示範、專業裝備展示、參觀專業發展訓練大樓和室外靶場和虛擬實境體驗。



消防及救護學院

地址：新界將軍澳百勝角第78區 開放日期：2021年4月15日 開放時段：（上午場次）10:30 - 12:30 //（下午場次）14:30 - 16:30 活動詳情：市民可參觀院內訓練設施、消防及救護教育中心暨博物館。學院亦安排「應急三識」示範，包括滅火筒使用方法、心肺復甦法示範及緊急逃生體驗等。政府飛行服務隊亦會在學院內展示新型多用途H175直升機，救援設備及撲滅山火時使用的外掛水桶，並介紹緊急支援服務和相關裝備。



香港警察學院

地址：香港黃竹坑海洋公園道18號 開放日期：2021年4月15日 開放時段：（上午場次）10:00 - 12:30 // （下午場次）14:00 - 16:30 活動詳情：除有專業步操表演、警察樂隊演奏及反恐演練示範外，還有國家安全教育展覽、網絡安全展、特別用途車輛及裝甲車輛展示、爆炸品處理組及鐵路應變部隊與水警前線人員裝備展示及分享、衝鋒隊路障及裝備展示、虛擬實境體驗、警犬互動等。



入境事務學院

地址：新界屯門青山公路82號 開放日期：2021年4月15日 開放時段：（上午場次）10:30 - 12:00 // （下午場次）14:30 - 16:00 活動詳情：教學資訊廊和不同訓練設施會開放讓市民參觀，又設置多個攤位遊戲，入境事務處儀仗隊會演示專業步操，處方樂隊亦會同場表演。

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責任編輯：蘇文軒