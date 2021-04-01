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中大民調指四成人認為「安心出行」有助控制疫情

社會 16:50 2021/04/01

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府鼓勵市民進出場所時，使用安心出行app。（資料圖片）

香港中文大學香港亞太研究所近期就「安心出行」app，訪問市民看法。調查結果顯示，半數（50.4%）受訪市民完全無使用，或未曾安裝過該程式；但超過四成（42.3%）受訪市民認為，該程式有助控制本地疫情。

調查於今年3月中進行，採用家居固網電話及手提電話取樣設計，成功訪問712位18歲或以上的市民，家居電話及手提電話樣本的成功回應率分別為30.5%和31.1%。

今次調查結果顯示，47.5%受訪市民有使用過該程式（其中21.5%為「經常使用」，14.4%為「間中使用」，11.6%為「好少使用」）；50.4%受訪市民則完全未有用過或未有安裝該程式」，另有2.1%受訪市民以「不知道或很難說」作答。

未有使用過或未有安裝過該程式的受訪市民中，「擔心個人私隱外洩」（50.9%）是最多人提及的不使用原因，其次是「不相信政府」（49.6%），第三是「對控制疫情冇用」（43.2%），第四是「鍾意人手登記/人手登記已經足夠/人手登記方便」（32.5%）。

對於「安心出行」app控制疫情作用的評價，42.3%受訪者認為「有幫助」，55.5%受訪者則認為「無幫助」，另有2.2%受訪者稱「不知道或很難說」。

至於有意見認為必須使用「安心出行」app，才有效控制疫情；28.1%受訪市民表示「同意」，66.3%受訪市民表示「不同意」。另有5.6%的受訪市民表示「不知道或很難說」。

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責任編輯：吳卓峰

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