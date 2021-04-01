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【魂遊記】阮兆輝+張敬軒首度跨界對唱　蔡思韵演MV混合南音及廣東歌

娛樂 17:30 2021/04/01

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阮兆輝與張敬軒聯手製作新歌《魂遊記》。

「賽馬會藝壇新勢力」近日撮合粵劇表演藝術家阮兆輝與歌手張敬軒，兩位不同界別的表演者合作推出新歌《魂遊記》，由伍卓賢作曲、編曲及監製。

而《魂遊記》音樂故事錄像由張蚊與陳品執導，黃詠詩編劇及作詞，更邀得港產片《幻愛》女主角蔡思韵參與MV演出。

【勁歌金曲XChill Club】張敬軒《勁歌》唱足1小時　ViuTV鬥搶軒仔首度亮相

「賽馬會藝 壇新勢力 」由香港藝術發展局主辦，香港賽馬會慈善信託基金捐助。 阮兆輝與張敬軒的新作《魂遊記》為「賽馬會藝壇新勢力 2020/2021」委約作品，此曲混合南音及粵語流行曲元素，將南音的可塑性完美展現。 

音樂故事錄像描寫對過去生活的懷念，年輕時的靈異經歷，原來只是來自未來的探訪。阮兆輝與張敬軒對唱，新舊交錯。不同歷練、不同人生階段的藝術家，以音樂對話，感受及紀錄當下。 

阮兆輝與軒仔亦並將於MV粉墨登場，相互對唱，展現傳統與現代的交錯。

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《魂遊記》Info

製作：春暉粵藝工作坊 x 一桌兩椅慈善基金
藝術指導：阮兆輝
策劃：曾慕雪@一桌兩椅慈善基金
作曲／編曲／監製：伍卓賢
作詞／音樂錄像編劇：黃詠詩
音樂錄像導演：張蚊、陳品
攝影：姆明
主演：阮兆輝、張敬軒、蔡思韵

同場加映：林二汶專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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