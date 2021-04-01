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【倫常命案】男戶主公司近半年經濟周轉困難　過往家庭紀錄良好沒有家暴情況

社會 16:53 2021/04/01

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黃埔花園發生倫常命案。

警方今（1日）交代黃埔花園倫常命案案情。初步調查顯示，49歲男戶主疑生意周轉不靈，首先斬殺熟睡48歲妻子，繼而殺狗後，再斬兩名兒子，最後反鎖廚房利刀插頸自盡。

警方今早8時39分接獲案中小兒子報案指，男戶主正持刀攻擊家人，大兒子為制止與男戶主與其糾纏中，警方接報後到達涉案單位，發現2名兒子身處當中，狀態清醒，女戶主重傷昏迷倒臥主人房內，身染大量血跡，而男戶主反鎖廚房，警方破門後發現他身受重傷。

男戶主經營資訊科技公司，近半年經濟周轉困難，18歲大兒子胸部有刀傷，15小兒子手臂和後頸有刀傷，現階段男戶主有動機傷害2名兒子，但因現時2名兒子正接受治療，警方未能向他們錄取口供。

現場檢獲3把陶瓷刀，鄰居沒有聽到涉案家庭事發前有爭執聲，根據警方紀錄過去上述家庭紀錄良好，沒有出現家暴的情況。

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記者：陳麗娜

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