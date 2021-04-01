【一代巨星】「哥哥」張國榮逝世18年　歌迷到文華東方酒店外獻花

▲ 今日（1日）為為「哥哥」張國榮死忌18周年，多名歌迷到文華東方酒店外獻花（梁偉榮攝）

一代巨星「哥哥」張國榮在2003年4月1日「愚人節」向所有人開了一個無法挽回的玩笑，選擇在文華東方酒店的24樓一躍而下，自我了結46歲的人生。今日（1日）為「哥哥」張國榮死忌18周年，縱使新冠肺炎疫情持續，惟多名歌迷一如以往，有秩序地到文華東方酒店獻花，並留下對「哥哥」想念的字句。

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張國榮在2003年4月1日在文華東方酒店24樓縱身跳下，生前在身上留下遺書。遺書上提到「Depression」（抑鬱症）一詞，並寫道：「呢一年來很辛苦，不能再忍受。我一生冇做壞事，為何這樣？」

張國榮可謂香港最有影響力的藝人之一，1977年參加麗的電視的業餘歌手比賽勝出而入行，唱而優則演的他後來更進軍影壇，多年來為演藝界創造無數佳作、打破許多紀錄，被封為一代巨星。

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記者：曾卓鋒