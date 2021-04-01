【通識改革】公社科課程框架敲定重點學習國情惟未再提內地法治　全球化內容縮減

▲ 通識科將改名「公民與社會發展科」，當局敲定今年9月在中四級推行。（資料圖片）

高中通識科將改名「公民與社會發展科」，教育局今日（1日）宣布敲定今年9月中四級起推行，並公布新課程框架。新科課程內容及課時減半，將設3大學習主題，跟局方諮詢文件比較，課程加入重點學習國情，並列明本港參與國家事務的「裨益」，但國家改革開放部分刪去「法治」及「社會治理」等例子，又縮減涉及全球化內容，但課時比例不變。文憑試方面，只保留「資料回應題」1份考卷，題型加入多項選擇題（MC）及短答。

教育局今日向學校發通函公布4個核心科目的優化措施詳情，通識科改名為公民與社會發展科，維持必修必考，但取消獨立專題探究（IES）、評級只設「達標」與「不達標」、教科書送審，並重點養學生的國民身份認同，增設不涉公開試的內地考察，讓學生親身認識國情和國家發展等。

據文件列出，新科設3大主題，包括「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」，各佔1/3課時，佔45至50小時；各主題下設3至4個課題，共涉10個課題、29項「學習重點」。跟教育局2月公布的諮詢文件比較，部分課題及學習重點均有修訂。

十大課題修訂列明學習國情 綜合國力提升課題未再提內地法治及社會治理

香港主題之下，「國民身份認同」課題改為「國家情況與國民身份認同」，學習重點加入認識及內地政治體制的「當代國情概略」，列明本港參與國家事務的「裨益」及「貢獻」，「裨益」包括「國家支持香港發展的政策」及新增的「讓香港具備『一國兩制』的優勢」；「『一國兩制』的內涵和實踐」課題重點，繼續有涉及「總體國家安全觀」的「維護國家安全的意義」，及「《香港國安法》與促進香港長遠發展」等。

改革開放以來的國家主題之中，其中一項重點原為「人民生活質素的提升」，早前被批評一面唱好，最終課程框架改為同時列出「轉變」與「提升」；但另一重點「綜合國力的提升」，則刪去原有的「法治」、「社會治理」及「生態文明」等例子，只保留「經濟」、「文化」及「國防」等。

全球化內容縮減 刪全球環境問題及各國研究合作

當代世界主題則減少1項學習重點，多項內容亦有濃縮，但課時比例維持不變。諮詢文件的「全球環境問題與可持續發展」課題，縮減為「可持續發展」，學習重點刪去「國際社會對環境問題的關注及行動」；「公共衛生與人類健康」課題，亦刪去「全球公共衛生問題的處理」及「各國的研究和合作」等重點，只保留世界衞生組織在全球公共衛生問題的角色和功能、國家和香港的貢獻等。

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記者：馮琪雅