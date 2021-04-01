【新冠肺炎】今增11宗輸入個案6人涉N501Y變種病毒　同日有逾10宗初步確診

▲ 今增11宗輸入個案，當中6人涉N501Y變種病毒。（經濟日報資料圖片）

本港今日(1日)新增13宗新冠肺炎確診個案，11宗均屬輸入個案，逾半都涉「N501Y」變種病毒；有8宗為菲律賓或印尼抵港的外傭。同日亦錄得逾10宗初步確診個案。

今日新增確診個案中，包括2宗感染源頭不明的本地個案，包括一名23歲裝修工人，及一名56歲女病人，於灣仔金御海鮮酒家任職樓面工作。詳情請見【下一頁】

餘下11宗均屬輸入個案，當中6人涉帶有「N501Y」變種病毒，當中3人為外傭，如下：

第11,469宗；47歲女傭，一直無病徵，3月30日乘搭5J272航班由菲律賓抵港

第11,470宗：32歲女傭，一直無病徵，3月30日乘搭5J272航班由菲律賓抵港

第11,471宗：28歲女傭，3月30日發病，3月30日乘搭5J272航班由菲律賓抵港

第11,473宗：24歲男子，一直無病徵，3月30日乘搭RA409航班由尼泊爾抵港

第11,474宗：56歲女子，一直無病徵，3月30日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港

第11,475宗：67歲女子，一直無病徵，3月30日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港

而另外5宗輸入個案則未發現帶變種病毒，5人均為外傭，如下：

第11,472宗：32歲女傭，一直無病徵，3月30日乘搭SQ882航班由巴基斯坦抵港

第11,478宗：37歲女傭，一直無病徵，3月19日由印尼抵港，居荃灣香港遠東絲麗酒店

第11,479宗：25歲女傭，一直無病徵，3月19日由印尼抵港，居西營盤華美達海景酒店

第11,480宗：42歲女傭，一直無病徵，3月12日由印尼抵港，居北角華美達盛景酒店

第11,481宗：31歲女傭，一直無病徵，3月30日乘搭SQ882航班由印尼抵港

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記者：陳正怡