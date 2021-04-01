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【黃昏之戀】魯振順舊愛墮胎成人生遺憾　63歲終於如願將成家立室

娛樂 17:51 2021/04/01

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魯振順年青時曾歷轟烈的愛情。

現年63歲魯振順入行近40多年，其感情生活一直受關注，單身多年的順哥因為不時演娘娘腔角色而被懷疑性向。而近日魯振順於電台節目自爆，重遇多年前認識的女同學，並譜出黃昏戀，更不諱言有結婚計劃。

而魯振順曾於TOPick專訪問中透露，年青時曾受過很深的情傷，舊愛當年曾暗中兩度墮胎，此事對一直渴望成家立室做爸爸的順哥來說，可說是人生最大遺憾：「原本我有個兒子，如果在生現在已30幾歲，渴望到呢。很羨慕朋友有小孩及家庭，但我沒有。」

【黃昏之戀】63歲魯振順遇上真愛　正籌備婚禮疫情後擺酒結婚

魯振順於訪問中大談愛情觀。（經濟日報圖片）

曾被懷疑同性戀

今年63歲的魯振順加入電視圈多年，在1996年劇集《笑傲江湖》演東方不敗，更是連原著作者金庸也讚他演得入形入格。不過此角亦令魯振順遭定型，往後不時被派演娘娘腔或太監的角色，甚至令外間懷疑其性取向。

即使被誤會取向，魯振順也處之泰然，他曾於TOPick訪問中說：「喜歡說甚麼就由他們吧，我又不是為他們而生活。」

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曾經割脈自殺

其實魯振順年青時曾愛得轟烈，在29歲時向拍拖7年的女友求婚，卻慘被拒婚，加上當時他事業不順逐，雙重打擊下割脈自殺，幸最終獲救。

他坦言自已的感情世界好失敗，順哥說：「非常之失敗！我尋死都是因為這原因，事業不如意又沒有自己的家庭，覺得沒有一樣東西是屬於我。」

魯振順續說：「以為愛情可以由自己掌控，是屬於自己的東西，原來愛情並非那麼簡單，一隻手掌拍不響，兩隻手才拍得響，以為對方是終生伴侶，永遠在你身旁，原來是假象。」

【坎坷過後】魯振順曾因愛情事業受挫尋短見　走出抑鬱症學懂知足常樂【有片】

（經濟日報圖片）

前度暗中墮胎

憶起當年被拒婚，魯振順那種心痛感覺依然記得：「我問她，你跟我一起7年，是玩嗎？錢又用我的，想跟你結婚又說我不對，你玩我7年嗎？我以為可以組織自己家庭，有個伴終老。沒了，連唯一的夢想都沒有了。」

分手後，那位前度告訴魯振順曾為他墮胎，「謀殺」了二人的骨肉，令順哥十分心痛：「她更說BB跟我很像樣，一樣大口大鼻，5個月已成型，原本我有個兒子，如果在生現在已30幾歲，渴望到呢。很羨慕朋友有小孩及家庭，但我沒有。」

雖然感情路不順遂，不過順哥依然相信愛情，心裡依然希望找個伴：「如果遇到一拍即合的人，譜一段黃昏戀也不出奇，期待呢，我缺乏一個賢內助，一個成功的男人背後要有個女人。」

幸好63歲的順哥終於如願以償，將會成家立室。

同場加映：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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