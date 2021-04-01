【疫市筍工】社區疫苗接種中心聘2,000旅遊從業員月薪最高4萬元　導遊領隊酒店員工及旅巴司機均可申請【內附招聘詳情】

▲ 旅遊業議會及業界代表講解「旅遊業疫苗中心行政支援計劃」招聘詳情。（程志遠攝）

港府下周一（5日）恢復為市民注射「復必泰疫苗」，本港24間社區疫苗接種中心將設約2,000個短期職位，供旅遊業從業員申請，月薪最高達4萬元，導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員、旅遊巴司機等均合資格，下周三（7日）起可申請，最快5月入職。負責招聘工作的旅遊業議會預計，有約8,000從業員應徵。

港府5月起於24間社區疫苗接種中心開設約2,000個短期職位，包括48名中心主任、96名助理主任及約1,800名登記員，負責提供行政及接待等工作，每日工作13小時，即朝7半晚8半，每人月薪由1萬至4萬元不等。

旅遊業疫苗中心行政支援計劃職位詳情

職位 數目 薪金（元） 工作性質 入職要求 每月工作日數 中心主任 48 4萬（月薪） 監督中心運作，包括與現場醫護團隊合作﹑執行編定輪值表、備存出勤紀錄、管理工作流程﹑處理查詢或投訴、控制輪候人群等。 持有大學學位；具7年或以上經驗（包括最少3年管理經驗） 18至20日 中心助理主任 96 3萬（月薪） 為中心主任提供支援，協助管理中心。 持有文憑或以上學位；具5年或以上經驗（包括最少1年管理經驗） 登記員 1,380至1,978 日薪1,300 協助接種疫苗市民使用網上系統登記﹑回答查詢、疏導人流等。 具5年或以上旅遊相關工作經驗 8至14日 資料來源：旅遊業議會

旅遊業議會今日（1日）公布職位及招聘詳情，每間疫苗接種中心會分配2名主任、4名助理主任及60至80名登記員，主任主力負責監督中心運作、協助現場醫護團隊、處理查詢與投訴去等，每月工作18至20日；助理主任則協助主任管理中心；而登記員工作包括協助接種疫苗市民登記、疏導人流等，每月編更8至14日。

旅遊業議會指，導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員、旅遊巴司機及後勤人員等都符合申請資格；無法提供工作經驗參考的導遊或領隊，可提供至少過去3年導遊證或領隊證編號作核實。

計劃召集人、旅遊業議會榮譽顧問胡兆英表示，議會下周三（7日）會向業界發出統一申請表格，供有興趣的從業員郵寄或網上申請，目標4月21日完成整個招聘工作，之後安排獲聘者接受培訓，5月起正式投入工作。他預料，會有8,000名從業員應徵，是招聘數目的4倍，所有職位都會按照勞工法例處理及跟進。

胡兆英說，議會及業界組織即日（1日）已成立「旅遊業疫苗中心行政支援有限公司」，負責招聘工作，公司會先運作7個月，至10月底，政府會補貼約200萬元行政、雜項等支出。

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記者：陳曉瑩