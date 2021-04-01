【8.18集結案】分別承認組織及參與未經批准集結　區諾軒梁耀忠求情要求判非監禁式刑罰

▲ 梁耀忠早前承認參與未經批准集結，今續准保釋候判。(陳永康攝)

壹傳媒創辦人黎智英等共9人涉於2019年8月18日參與港島遊行，其中區諾軒及梁耀忠早前承認組織及參與未經批准集結等罪，辯方今（1日）分別求情時，指本案所涉為和平遊行，相較於周庭2019年6.21包圍警總一案，本案案情較輕微，亦沒有導致社會安寧被破壞，被告不應被判監，即使判監亦應判處短刑期。法官押後4月16日作判刑，區諾軒因另案還押候判，梁耀忠則准保釋候判，期間不准離港。

區諾軒（33歲）早前承認組織未經批准集結罪，以及明知而參與未經批准集結共兩罪。梁耀忠（67歲）承認明知而參與未經批准集結，組織未經批准集結罪則存檔法庭，不予起訴。

辯方今求情時指，區諾軒於審訊前已認罪，而區認罪後曾前往日本，及後自行返港面對本案，反映區是負責任及正直，而區一直熱心為香港社會服務，曾擔任大學講師、區議員及立法會議員等。

辯方續指，本案涉及的是一場和平遊行，相較於周庭2019年6.21包圍警總一案，本案案情較為輕微，亦沒有導致社會安寧被破壞，又指遊行示威自由受到《香港人權法案條例》第17條保障，以本案而言，區諾軒不應被判處監禁式刑罰，即使須判監，亦應該是短刑期。

辯方為梁耀忠求情時，指梁耀忠案發時只是單純地跟隨遊行隊伍行走，而梁耀忠過去品格良好，於2019年7月1日，曾阻止示威者衝入立法會，反映梁耀忠尊重法治。

法官聽過辯方求情後，表示需時考慮，押後至4月16日作判刑；區諾軒因另案還押候判，梁耀忠則准保釋候判，期間不准離港。

同案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲）否認組織及明知而參與未經批准的集結兩罪，今被裁定罪成後押後至4月16日求情，除黎智英及梁國雄因另案被還押外，其餘被告均准保釋。

控罪指，9人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)(a)條而屬未經批准集結。

案情指，民陣於2019年8月12日通知警方，申請8月18日先於維園集會，再遊行至遮打道行人專用區，於遮打道行人專用區再集會。通知書上列明，若然陳皓桓未能出席有關集會，將由區諾軒代為出席。

8月16日當日，陳皓桓、岑子杰及區諾軒舉行記者會，區表明他是民陣代表之一，並呼籲市民出席8月18日的活動。8月17日，陳、岑、區3人連同李卓人及梁國雄再次舉行記者會，表明會於8月18日當天舉行「流水式集會」，立法會議員會帶領參與者由維園遊行至遮打道行人專用區。

8月18日當天，陳皓桓於下午約3時在維園宣布展開「流水式集會」，區諾軒與其他被告開始離開維園，以啟動「流水式集會」，被告並高舉印有「煞停警黑亂港 落實五大訴求」的橫額。

9名被告帶領參與者由維園遊行至遮打道行人專用區，沿路不斷高呼口號，包括「我有權遊行 毋須警方批准」，有關遊行對道路交通造成嚴重阻塞。

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記者：王仁昌