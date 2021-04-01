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【唐老鴨期間限定店】獨家售逾80款限定精品　唐老鴨攜3個侄兒齊抵港

休閒消費 17:29 2021/04/01

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

全港首間「唐老鴨期間限定店」座落於時代廣場。（梁樂欣 攝）

迪士尼宇宙三巨頭之一的唐老鴨今年即將87歲，他決定帶上三胞胎淘氣侄兒──Huey、Dewey及Louie越洋來港，由即日起至5月5日齊登陸時代廣場的「唐老鴨期間限定店」與大家見面！

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店內發售逾600款精品，當中超過80款獨家首賣的主題限定精品，如唐老鴨造型手挽袋、pat pat cushion、手機殼、旅行袋等，全方位滿足一眾粉絲的購物慾。

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限定店內設有3大經典打卡位，包括「 睇住呀！唐老鴨萌屁大比拼」、「經典造型唐老鴨錯視打卡牆」及「唐老鴨與Huey、Dewey 及Louie奇幻冒險」，讓粉絲血拼後可以跟戰利品合照留念。

（梁樂欣 攝）

「唐老鴨期間限定店」詳情

日期：即日起至5月5日
時間：上午11時至晚上9時
地點：銅鑼灣時代廣場地庫B1層
活動標籤：#DonaldDuck #唐老鴨 #DonaldDuckPopUpStore #唐老鴨期間限定店

記者：梁樂欣

同場加映：姜濤專訪

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