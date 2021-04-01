【尖子攻略】從Band2中學考入中大經濟系　男生：無論去到邊都要俾心機

▲ Michael認為學習心態比環境更重要。

不少家長對Band 1中學趨之若鶩，認為入讀名校便是「贏在起跑線」。母校屬band 2中學的Michael，卻認為學習心態比環境更重要，指「無論去到邊都要俾心機」，中學6年生涯以來保持全級頭三名，如願以償入讀中大經濟系。

▲ Michael認為入讀band 2中學也不需氣餒。（受訪者提供）

寧做雞頭不做鳳尾

回憶中學生涯，Michael滿懷感謝，指「中學幫了我很多」。他形容母校校風純樸，不會催谷學生成績，着重品格發展。老師與同學相處融洽，像是一個大家庭，但仍有規有矩，賞罰分明。與成績相比，學校更注重學生的全人發展，Michael入學時曾參與中一訓練營，他指營會與大學迎新營形式相似，由師兄、師姐帶新同學適應校園生活。中二時他更擔任「組爸」，培養自己處事能力及領導能力。

參與校內、外活動期間，Michael沒有荒廢學業，六年來保持全級頭三名，獲學校頒發獎學金。他指父母從來沒有給予壓力，保持成績純粹是自我要求。雖然不是出身名校，但他不覺得特別「輸蝕」，認為入讀band 2中學也不錯，

有句俗語叫『寧做雞頭不做鳳尾』，假設你入了Band 1中學但抵受不住壓力，很快就會落後、搞唔掂。你在band 2有可能做到一個很『top』的人，你反而可以得到多一點自信，學校分配給你的資源也比較多。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從文化入手改善英文

由於母校是中文中學，Michael使用英文的機會不多，他坦言在此環境下，英文好難「好標青」。他指自己曾經害怕英文，好像怎樣努力也進步不大。幸好中三時遇到一位英文老師，在課堂上播放英文歌及電影，從文化入手令他不再害怕英文。

用歌詞及電影令自己對該語言不再抗拒，由視英文為『敵人』慢慢變成普通朋友，再變好朋友，我覺得學習語言就是這樣的過程。我現在英文也不是很好，但起碼不會再逃避。

能夠在中學6年生涯都保持全級頭三名，Michael指最重要是心態認真，「每一堂都專心聽，每一個試都專心考」。他指許多同學懼怕測考，他卻珍惜每一次小測的機會，將冗長課程「斬件」溫習，加深記憶。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

應考DSE策略 取易不取難

不愛讀理科的Michael，高中選修歷史及經濟科。準備應考DSE期間，他把大部分時間分配在最有把握、較喜愛的3科：中文及兩科選修科。至於成績稍遜的英文科，他花費較少力氣溫習，只確保自己能夠達到入大學的最低要求。

最終他在中文、歷史及經濟科分別取得5*、5*及5的佳績，順利入讀中大經濟系。回望6年來的努力，他指「落幾多功夫就有幾多成績」，並指在努力學習的同時，培養自己的軟技能（soft skills）同樣重要。

我認為人在成長過程要學懂處理事情，以及建立自己一套價值觀，成績只是副產品。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

加入Ben Sir團隊成助教

現時Michael是位大三生，在讀書以外，他亦把握機會拓闊眼界。去年他加入Ben Sir團隊，與其餘4位助教一同舉辦讀書會、升中面試班等活動。他指自己甚為享受過程，

Ben Sir給予我們很大自由度去嘗試，自己提出舉辦讀書會的意見獲採納，感到高興。希望在接下來的作文班中，給予應屆DSE考生思維上的衝擊，幫助他們在寫作期間『叮』一聲得到靈感。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：胡嘉儀