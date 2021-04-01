【罪成候判】16歲少年涉背包藏鐳射筆罪成　官指推論被告有意圖傷人

▲ 少年涉背包藏鐳射筆，今於九龍城裁判法院被裁定罪成，還押候判。(經濟日報資料圖片)

前年聖誕節有人發起「和你shop」活動，有人在旺角一帶集結，警方曾舉黑旗及藍旗警告，一名16歲男生在街頭被搜出鐳射筆等，早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，今（1日）於九龍城裁判法院被定罪。裁判官裁決時指，被告背包中被搜出鐳射筆、金屬氣槍的彈匣及防毒面罩連過濾器等，面罩可用作遮掩面容，另有其他合適裝備，鐳射筆亦在背包中顯眼位置，不難取用，推論被告有意圖而傷人。

被告案發時16歲男生，現年17歲，任職維修學徒。被控於 2019 年 12 月 25 日，在旺角彌敦道 678 號外的公眾地方，無合法權限或合理辯解下而攜有攻擊性武器，即1個能發出鐳射光束的裝置。

裁判官今裁決時指，當日到場作驅散的警員供稱被告被捕前有驚慌及閃縮的眼神，辯方就此指出，警員並不知道被告是刻意迴避還是在望附近的防暴警。但裁判官認為，法庭並非要裁定警員的截停是否合理，故警員其原因並非重點，亦與警員供詞可信性無關。

裁判官稱現場片段顯示，情況混亂時警方曾舉黑旗，被告被截停時則變為平靜，但裁判官強調，是因為警方行動，現場情況才會受控。而被告有否參與非法集結或集結中是否有暴力元素，與被告是否有目的傷人無關。

裁判官認為警員證供可信，而被告所帶的人鐳射筆上有危險字樣，被告雖未必知道鐳射光的功率等，但必然知道物品的危險性；雖然被搜出時其中一支鐳射筆無電，但不代表被告攜帶上街時亦然，故未能證明他無意圖傷人。

裁判官另指，被告背包中被搜出鐳射筆、金屬氣槍的彈匣、白色膠珠、手套、面巾及防毒面罩連過濾器等，面罩可用作遮掩面容，另有其他合適裝備，鐳射筆在背包中顯眼位置，不難取用，推論被告有意圖而傷人，裁定被告罪名成立。

裁判官將案件押後至4月15日判刑，期間會索取勞教中心、更生中心及教導所報告，被告還押候判。

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記者：林欣樂