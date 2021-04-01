【清明節】將軍澳華人永遠墳場新建逾7萬龕位　將軍澳、柴灣墳場引入電動車免費接載行動不便人士掃墓

▲ 華永會在將軍澳及柴灣華人永遠墳場推出節日限定免費電動車服務，接載有需要人士掃墓。（馮漢柱攝）

清明節將至，華人永遠墳場管理委員會今（1日）公布，正計劃在將軍澳華人永遠墳場興建一座6至7層高的靈灰安置所，提供7.2萬個龕位，預計2024至2025年落成；另外，該會於將軍澳及柴灣華人永遠墳場推出節日限定免費電動車服務，接載有需要人士掃墓。

麥表示，在柴灣華人永遠墳場第15至18段，提供1,683個普通龕位與6,381個家族龕位，合共8,064個新骨灰龕位(禁香)將於今年4月12日起接受認購申請。至於在荃灣華人永遠墳場亦會新增8,700個新骨灰龕位，預計在明年落成。

該會又宣布，在將軍澳華人永遠墳場第16至17地段建立第二個佔地1,060平方米的撒灰紀念花園，可提供超過4800個撒灰位，當中有約600個為未滿24周離世的嬰兒而設、約1500個為「無言老師」、「大體老師」等人士、約2,600個是為公眾人士而提供服務，預計在今年年底正式投入服務。

有關清明節的安排，華永會將於轄下的將軍澳華人永遠墳場，安排3輛「永懷號」電動車免費投入服務，行駛墳場範圍內指定路線，協助長者、孕婦及行動不便人士掃墓。電動車服務日期為4月2至6日及10至11日，約每20分鐘一班，有需要人士可預約或即場登記有關服務。

柴灣華人永遠墳場亦會安排一輛電動車，接載有需要人士，服務日期為4月2至6日及11日，約40分鐘一班車，同樣需先電話預約或即場登記；該會指電動車由去年起開始試行，如受歡迎會考慮再增加。

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記者：洪芷晴