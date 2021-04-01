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【清明節】將軍澳華人永遠墳場新建逾7萬龕位　預計2024至2025年落成

社會 15:00 2021/04/01

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華永會在將軍澳及柴灣華人永遠墳場推出節日限定免費電動車服務，接載有需要人士掃墓。（馮漢柱攝）

清明節將至，華人永遠墳場管理委員會今（1日）公布，正計劃在將軍澳華人永遠墳場興建一座6至7層高的靈灰安置所，提供7.2萬個龕位，預計2024至2025年落成。

【清明節】華永會引入電動車接載拜山市民　有需要人士可預約或即場登記，詳情即看：【下一頁】

華永會行政總監麥鉅然表示，在柴灣華人永遠墳場第15至18段，提供1,683個普通龕位與6,381個家族龕位，合共8,064個新骨灰龕位(禁香)將於今年4月12日起接受認購申請。至於在荃灣華人永遠墳場亦會新增8,700個新骨灰龕位，預計在明年落成。  

該會又宣布，在將軍澳華人永遠墳場第16至17地段建立第二個佔地1,060平方米的撒灰紀念花園，可提供超過4800個撒灰位，當中有約600個為未滿24周離世的嬰兒而設、約1500個為「無言老師」、「大體老師」等人士、約2,600個是為公眾人士而提供服務，預計在今年年底正式投入服務。

華永會更首次與醫管局眼庫合作，為捐贈眼部組織者提供撒放骨灰專區，頌揚他們的無私奉獻，並提高公眾對器官捐贈及綠色殯葬的知識和支持。

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記者：洪芷晴

經濟 大體老師 電動車 將軍澳 荃灣 香港 柴灣

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