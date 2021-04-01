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【想你張國榮】莫文蔚獻唱《春夏秋冬》紀念　音樂會籌善款助弱勢社群【有片】

娛樂 19:42 2021/04/01

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莫文蔚打頭陣。

由鄭丹瑞（旦哥）及製作人蕭潮順主理的Youtube頻道《健康．旦》，今日（4月1日）於哥哥張國榮的忌辰舉行《想你 張國榮》音樂會，邀來許冠傑、莫文蔚、張智霖、李克勤演出。

音樂會準時於7:30開始，地點同樣選在尖沙咀海港城露天表演場地。以哥哥《陪你倒數》音樂揭開序幕，之後播出張國榮《明星》，由浸會大學交響樂團演奏，著名監製趙增熹作樂手之一，樂隊演奏出《明星》作開幕音樂。

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演出嘉賓包括許冠傑、莫文蔚、李克勤和張智霖，各人分別唱出張國榮代表作，向哥哥致敬。

鄭丹瑞講出音樂會主題，將以哥哥名義作善事，助弱勢社群。莫文蔚作為首位演出歌手，演唱《春夏秋冬》。Karen一向是哥哥的歌迷，亦多度合作，今次演唱帶著華麗感覺，把歌曲昇華。

莫文蔚其後再唱出《怪你過份美麗》，歌曲原是張國榮於滾石年代的作品，亦是哥哥經典作之一。

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之後播出當年《日落巴黎》音樂特輯片段，也是今次主辦者蕭潮順當年任導演的作品。之後李克勤出場唱出《想你》和《為你鍾情》。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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