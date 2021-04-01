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【想你張國榮】李克勤深情唱《為你鍾情》　張智霖唱哥哥成名作《風繼續吹》【有片】

娛樂 20:20 2021/04/01

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張智霖唱出《風繼續吹》。

由鄭丹瑞（旦哥）及製作人蕭潮順主理的Youtube頻道《健康．旦》，今日（4月1日）於哥哥張國榮的忌辰舉行《想你 張國榮》音樂會，邀來許冠傑、莫文蔚、張智霖、李克勤演出。

莫文蔚唱完兩曲，李克勤出場演唱張國榮《想你》，也是今次點題歌曲。歌曲是張國榮於新藝寶的名曲，當年曾在演唱會有性感的演繹。

【想你張國榮】莫文蔚獻唱《春夏秋冬》紀念　音樂會籌善款助弱勢社群【有片】

李克勤唱出《為你鍾情》和《想你》。

李克勤在弦樂手演奏下，唱出另一番莊嚴感覺。演出過場播出張國榮的不少經典舊歌，勾起歌迷回憶。之後克勤再唱出張國榮華星年代的《為你鍾情》。

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克勤演唱後，大會播出張國榮的經典快歌《側面》、《無心睡眠》、《H2O》、《Stand Up》等演唱片段。在播出張國榮經典電影《金枝玉葉》片段後，四人外籍樂隊Metro Vocal Group以無伴奏方式唱出張國榮《追》。

四人外籍樂隊Metro Vocal Grorp獻唱。

大會再播出多齣經典電影如《阿飛正傳》、《霸王別姬》、《家有囍事》、《春光乍洩》等片段。

張智霖出場，唱出張國榮出道作成名作《風繼續吹》，Chilam跟張國榮曾屬同一經理人陳淑芬，張智霖也稱是哥哥忠實歌迷，今次選來Leslie的成名作深情演繹。

Chilam唱出兩首哥哥代表作。

張智霖之後唱出《風再起時》，此為張國榮當年宣布退出樂壇特別而寫的歌，Chilam各選兩首不同時期作品，頗有心思。

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在張智霖唱出《風繼續吹》及《風再起時》後，另一張國榮古巨基，也特別剪輯了MV《Dear Leslie》向偶像致敬，不過剛為人父的他，未有出席。

撰文 : TOPick柴犬出動

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